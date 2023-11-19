19 ноября на «Дубочица» (Лесковац) пройдет матч 10-го тура отбора на Евро-2024, в котором сборная Сербии встретится со сборной Болгарии. Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

Сербия

Сборная с прошлого цикла играет под руководством Драгана Стойковича. Он был одним из лучших игроков тогда еще Югославии в конце прошлого века, и, конечно же, кумир если не нынешних футболистов национальной команды, то их родителей. Пикси до нынешнего поста работал только в Японии и Китае. Но именно этот специалист возродил спортивную славу сербов, выиграв группу отбора на чемпионат мира у Португалии, а потом - и в рамках Лиги Наций. Да, в Катаре, на мундиале, снова коллектив не вышел в плей-офф - но при этом обошлось без привычных скандалов, да и отставки Стойковича. Не все получалось и в 2023-м году, чего стоят 2 поражения Венгрии. Но после октябрьских 3-1 с Черногорией от нее оторвались на 5 очков. Нынешнее окно начинали с товарищеского поединка против Бельгии, больше поглядывая, как там играют Йоветич и компания. В итоге сами проиграли, а вот соседи подарка не преподнесли.



Болгария

Команда уже готовиться к следующему циклу. Нынешний львы уже провалили, причем очень быстро и безнадежно. Только в июне получилось не проигрывать, сыграв 1-1 что со скромной Литвой, что как раз дома с сербами. Но и до этого, весной, были поражения, и осенью проигрывали и в официальных матчах, и в товарищеских. Даже прибалтам уступили, еще и дома, закончив с подопечными Янкаускиса 0-2. Это обрекало и вовсе на последнее место в группе. Не удивительно, что Крстаича убрали с тренерского поста - его сменил местный специалист, Илиев. Дебютировал Илиан в прошлом туре, с лидером, Венгрией. И ведь чуть не выиграли: помешал автогол Петкова на 97-й минуте, который принес ничью 2-2.

Статистика личных встреч

В прошлых поединках, в 2008-м и 2010-м, выигрывали сербы - даже когда они проводили матч вдесятером.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что болгары преподнесут 2 сюрприза кряду. Ждем тут победу сербов при форе -1 (коэффициент - 1,8).