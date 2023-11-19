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Евро
Сербия
19.11.2023 16:00 – FT 2 : 2
Болгария
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Чемпионат Европы
19 ноября 2023, 19:35 | Обновлено 19 ноября 2023, 19:49
369
0

Сербия – Болгария – 2:2. Как сербы сильно испугались. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 10-го тура квалификации Евро-2024

19 ноября 2023, 19:35 | Обновлено 19 ноября 2023, 19:49
369
0
Сербия – Болгария – 2:2. Как сербы сильно испугались. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

19 ноября прошли матчи последнего 10-го тура квалификации Евро-2024 в группе G, и развязка получилось драматичной.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Сборная Сербии вышла в финальный раунд Евро-2024, сыграв вничью с Болгарией (2:2). Этот результат устроил хозяев поля.

Открыв счет, сербы пропустили дважды по ходу второго тайма. Уступая в счете (1:2), сербы едва не попрощались с заветным пропуском. Спасительным для них стал гол Срджана Бабича на 82-й минуте.

Благодаря выходу Сербии в финальный раунд напрямую – гарантированную путевку в плей-офф квалификации получила сборная Украины.

Квалификация Евро-2024

Группа G. 10-й тур, 19 ноября

Сербия – Болгария – 2:2

Голы: Велькович, 17, Бабич, 82 – Русев, 59, Десподов, 69

Видеообзор матча

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Срджан Бабич (Сербия).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Кирил Десподов (Болгария).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Георгий Русев (Болгария).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Милош Велькович (Сербия).
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Источник Sport.ua
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