Сербия – Болгария – 2:2. Как сербы сильно испугались. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 10-го тура квалификации Евро-2024
19 ноября прошли матчи последнего 10-го тура квалификации Евро-2024 в группе G, и развязка получилось драматичной.
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Сборная Сербии вышла в финальный раунд Евро-2024, сыграв вничью с Болгарией (2:2). Этот результат устроил хозяев поля.
Открыв счет, сербы пропустили дважды по ходу второго тайма. Уступая в счете (1:2), сербы едва не попрощались с заветным пропуском. Спасительным для них стал гол Срджана Бабича на 82-й минуте.
Благодаря выходу Сербии в финальный раунд напрямую – гарантированную путевку в плей-офф квалификации получила сборная Украины.
Квалификация Евро-2024
Группа G. 10-й тур, 19 ноября
Сербия – Болгария – 2:2
Голы: Велькович, 17, Бабич, 82 – Русев, 59, Десподов, 69
Видеообзор матча
События матча
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