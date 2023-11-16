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Чемпионат мира
16 ноября 2023, 21:59 |
163
0

Аргентина – Уругвай. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Поединок состоится 17 ноября в 02:00 по Киеву

16 ноября 2023, 21:59 |
163
0
Аргентина – Уругвай. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine

17 ноября на «Эстадио Альберто Хакинто Армандо» (Буэнос-Айрес) пройдет матч 5-го тура квалификации на чемпионат мира-2026, в котором сборная Аргентины встретится со сборной Уругвая. Поединок начнется в 02:00 по киевскому времени.

Аргентина

Команда при нынешнем наставнике, Лионеле Скалони, выиграла практически все, что только могла. Сначала была победа на Копа Америка, а в прошлом году - и на чемпионате мира. Более того, альбиселестес явно демонстрируют, что еще не наелись успехами. По крайней мере, они смогли прекрасно стартовать в новом отборочном цикле. Получается самим постоянно забивать голы в ворота соперников, а Эмилиано Мартинес, что был как раз признан лучшим голкипером мира, не пропускает в свои. Как итог, побеждали в со счетом от 1-0 до 3-0 у Эквадора, Боливии, Парагвая и Перу. Это позволяет уже сейчас Месси и компании стать единоличным лидеров всей турнирной таблицы. Можно бы и расслабиться, хотя как раз нынешнее окно сулит самые сложные поединки, в которых и нужно будет подтверждать свой класс.

Уругвай

Сборная пока что оставляла самые противоречивые оценки на старте нынешнего отборочного цикла. Начиналось все при Марсело Бьелсе, новом наставнике, в официальных поединках оптимистично: уверенно, 3-1, обыграли потенциального конкурента в лице Чили. Вот только в следующем поединке, спустя неполные 4 сутки, Вальверде и копания уступили 1-2 в Эквадоре. Дальше картина была для них на порядок оптимистичнее. Сначала благодаря позднему голу с пенальти отыгрались на ничью 2-2 в Колумбии. И, главное, в четвертом туре гол и передача Дарвина Нуньеса принесли 2-0 с самой Бразилией. Это первая победа на 22 года - достаточно вспомнить, что коэффициент на успех хозяев достигал 4,65.

Статистика личных встреч

Аргентина вышла победителем изо всех трех последних матчей с уругвайцами, как на Копа Америка, так и в рамках прошлого отбора на мундиаль.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут новой победы хозяев, причем простой. Но помним, что они играют прагматично, а уж гости точно будут играть от обороны - ждем тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,85).

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Источник Sport.ua
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