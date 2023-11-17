МЕССИ: Не чувствовали себя комфортно в матче с Уругваем. С ними всегда так
Капитан и лидер сборной Аргентины – о поединке в квалификации ЧМ против уругвайцев
В ночь на 17 ноября состоялся матч 5-го тура квалификации ЧМ-2026 по футболу в зоне Южной Америки между сборными Аргентины и Уругвая. Игра завершилась со счетом 0:2 в пользу гостей.
После завершения поединка звездный аргентинский форвард и капитан команды Лионель Месси прокомментировал поражение:
«Мы не чувствовали себя комфортно в этом матче. Уругвай – атлетичная команда, у них хорошая командная работа. С ними всегда так».
Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони:
«Мы не можем думать, что, поскольку мы чемпионы мира, мы никогда больше не проиграем. Мы не непобедимы, я говорил это раньше и буду говорить это дальше».
Отметим, что действующие чемпионы мира впервые проиграли с триумфального мундиаля.
Видеообзор матча Аргентина – Уругвай – 0:2
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