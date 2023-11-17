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Чемпионат мира
Аргентина
17.11.2023 02:00 – FT 0 : 2
Уругвай
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Чемпионат мира
17 ноября 2023, 08:35 | Обновлено 17 ноября 2023, 08:58
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Аргентина – Уругвай – 0:2. Фиаско Месси, гол Нуньеса. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча квалификации ЧМ-2026 в зоне Южной Америки

17 ноября 2023, 08:35 | Обновлено 17 ноября 2023, 08:58
1208
0
Аргентина – Уругвай – 0:2. Фиаско Месси, гол Нуньеса. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В ночь на 17 ноября состоялся матч 5-го тура квалификации ЧМ-2026 по футболу в зоне Южной Америки между сборными Аргентины и Уругвая. Игра завершилась со счетом 0:2 в пользу гостей.

Действующие чемпионы мира впервые проиграли с триумфального мундиаля.

Звездный Лионель Месси отыграл в составе Аргентины весь поединок.

ЧМ-2026. Квалификация. Зона Южной Америки

5-й тур. 17 ноября

Аргентина – Уругвай – 0:2

Голы: Араухо, 41, Нуньес, 87

Видео голов и обзор матча:

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Уругвай).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Рональд Араухо (Уругвай).
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Источник Sport.ua
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