Чемпионат мира17 ноября 2023, 08:35 | Обновлено 17 ноября 2023, 08:58
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Аргентина – Уругвай – 0:2. Фиаско Месси, гол Нуньеса. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча квалификации ЧМ-2026 в зоне Южной Америки
17 ноября 2023, 08:35 | Обновлено 17 ноября 2023, 08:58
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В ночь на 17 ноября состоялся матч 5-го тура квалификации ЧМ-2026 по футболу в зоне Южной Америки между сборными Аргентины и Уругвая. Игра завершилась со счетом 0:2 в пользу гостей.
Действующие чемпионы мира впервые проиграли с триумфального мундиаля.
Звездный Лионель Месси отыграл в составе Аргентины весь поединок.
ЧМ-2026. Квалификация. Зона Южной Америки
5-й тур. 17 ноября
Аргентина – Уругвай – 0:2
Голы: Араухо, 41, Нуньес, 87
Видео голов и обзор матча:
События матча
87’
ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Уругвай).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Рональд Араухо (Уругвай).
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