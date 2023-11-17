В ночь на 17 ноября состоялся матч 5-го тура квалификации ЧМ-2026 по футболу в зоне Южной Америки между сборными Аргентины и Уругвая. Игра завершилась со счетом 0:2 в пользу гостей.

Действующие чемпионы мира впервые проиграли с триумфального мундиаля.

Звездный Лионель Месси отыграл в составе Аргентины весь поединок.

ЧМ-2026. Квалификация. Зона Южной Америки

5-й тур. 17 ноября

Аргентина – Уругвай – 0:2

Голы: Араухо, 41, Нуньес, 87

Видео голов и обзор матча: