Володько пробилась в парный четвертьфинал 100-тысячника ITF в Японии

37-летняя украинская теннисистка Катерина Володько пробилась в парный четвертьфинал хардового турнира серии ITF W100 в Такасаки (Япония) в одиночном разряде.

В матче первого раунда украинка в дуэте с Кэрол Чжао из Канады переиграла японский тандем Саяка Исии / Эна Коике.

Такасаки. Первый круг парного разряда

Катерина Володько / Кэрол Чжао – Саяка Исии / Эна Коике – 6:4, 6:2

Отметим, что ранее Володько завершила борьбу в одиночном разряде.