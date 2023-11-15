ITF15 ноября 2023, 10:59 |
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Володько пробилась в парный четвертьфинал 100-тысячника ITF в Японии
Катерина удачно стартовала в дуэте с Керол Чжао из Канады
15 ноября 2023, 10:59 |
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37-летняя украинская теннисистка Катерина Володько пробилась в парный четвертьфинал хардового турнира серии ITF W100 в Такасаки (Япония) в одиночном разряде.
В матче первого раунда украинка в дуэте с Кэрол Чжао из Канады переиграла японский тандем Саяка Исии / Эна Коике.
Такасаки. Первый круг парного разряда
Катерина Володько / Кэрол Чжао – Саяка Исии / Эна Коике – 6:4, 6:2
Отметим, что ранее Володько завершила борьбу в одиночном разряде.
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