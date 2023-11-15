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  4. Володько пробилась в парный четвертьфинал 100-тысячника ITF в Японии
ITF
15 ноября 2023, 10:59 |
30
0

Володько пробилась в парный четвертьфинал 100-тысячника ITF в Японии

Катерина удачно стартовала в дуэте с Керол Чжао из Канады

15 ноября 2023, 10:59 |
30
0
Володько пробилась в парный четвертьфинал 100-тысячника ITF в Японии
ITF. Катерина Володько

37-летняя украинская теннисистка Катерина Володько пробилась в парный четвертьфинал хардового турнира серии ITF W100 в Такасаки (Япония) в одиночном разряде.

В матче первого раунда украинка в дуэте с Кэрол Чжао из Канады переиграла японский тандем Саяка Исии / Эна Коике.

Такасаки. Первый круг парного разряда
Катерина Володько / Кэрол Чжао – Саяка Исии / Эна Коике – 6:4, 6:2

Отметим, что ранее Володько завершила борьбу в одиночном разряде.

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Кэрол Чжао Катерина Володько (Бондаренко)
Источник Sport.ua
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