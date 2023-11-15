Володько уступила китаянке в первом круге основы турнира ITF в Японии
Катерина продолжит борьбу в парном разряде
37-летняя украинская теннисистка Катерина Володько (№282 WTA) завершила борьбу в основной сетке хардового турнира серии ITF W100 в Такасаки (Япония) в одиночном разряде.
В матче первого раунда основы украинка, которая начинала в квалификации, проиграла Вэй Сицзя из Китая (№269 WTA), которая также прошла сито отбора.
Такасаки. Первый круг
Катерина Володько (Украина) – Вэй Сицзя (Китай) – 3:6, 5:7
Володько продолжит соревнования в парном разряде, где выступит в дуэте с Керол Чжао из Канады.
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