Володько уступила китаянке в первом круге основы турнира ITF в Японии

37-летняя украинская теннисистка Катерина Володько (№282 WTA) завершила борьбу в основной сетке хардового турнира серии ITF W100 в Такасаки (Япония) в одиночном разряде.

В матче первого раунда основы украинка, которая начинала в квалификации, проиграла Вэй Сицзя из Китая (№269 WTA), которая также прошла сито отбора.

Такасаки. Первый круг

Катерина Володько (Украина) – Вэй Сицзя (Китай) – 3:6, 5:7

Володько продолжит соревнования в парном разряде, где выступит в дуэте с Керол Чжао из Канады.