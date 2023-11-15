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  4. Володько уступила китаянке в первом круге основы турнира ITF в Японии
ITF
15 ноября 2023, 07:53 |
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Володько уступила китаянке в первом круге основы турнира ITF в Японии

Катерина продолжит борьбу в парном разряде

15 ноября 2023, 07:53 |
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0
Володько уступила китаянке в первом круге основы турнира ITF в Японии
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Володько

37-летняя украинская теннисистка Катерина Володько (№282 WTA) завершила борьбу в основной сетке хардового турнира серии ITF W100 в Такасаки (Япония) в одиночном разряде.

В матче первого раунда основы украинка, которая начинала в квалификации, проиграла Вэй Сицзя из Китая (№269 WTA), которая также прошла сито отбора.

Такасаки. Первый круг
Катерина Володько (Украина) – Вэй Сицзя (Китай) – 3:6, 5:7

Володько продолжит соревнования в парном разряде, где выступит в дуэте с Керол Чжао из Канады.

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Катерина Володько (Бондаренко)
Источник Sport.ua
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