В воскресенье, 12 ноября, в Одессе прошел матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги.

Местный Черноморец на своем стадионе принимал Рух из Львова.

Рух выиграл у Черноморца в результативном матче (3:2) и улучшил свое турнирное положение.

УПЛ. 14-й тур, 12 ноября

Черноморец Одесса – Рух Львов – 2:3

Голы: Дидик, 29 (автогол), Бадибанга, 58 – Пастух, 9, Таллес, 72 (пен), Плюман, 87.

Видео голов и обзор матча