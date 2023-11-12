12.11.2023 17:00 – FT 2 : 3
Украина. Премьер лига12 ноября 2023, 22:35 | Обновлено 12 ноября 2023, 22:53
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Черноморец – Рух – 2:3. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 14-го тура Украинской Премьер-лиги
12 ноября 2023, 22:35 | Обновлено 12 ноября 2023, 22:53
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В воскресенье, 12 ноября, в Одессе прошел матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги.
Местный Черноморец на своем стадионе принимал Рух из Львова.
Рух выиграл у Черноморца в результативном матче (3:2) и улучшил свое турнирное положение.
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УПЛ. 14-й тур, 12 ноября
Черноморец Одесса – Рух Львов – 2:3
Голы: Дидик, 29 (автогол), Бадибанга, 58 – Пастух, 9, Таллес, 72 (пен), Плюман, 87.
Видео голов и обзор матча
События матча
87’
ГОЛ ! Мяч забил Плюман (Рух Львов).
72’
ГОЛ ! С пенальти забил Бренер Таллес (Рух Львов).
69’
Luka Gucek (Черноморец) получает красную карточку.
58’
ГОЛ ! Мяч забил Зиги Бадибанга (Черноморец).
29’
ГОЛ ! Автогол забил Роман Дидык (Рух Львов).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Пастух (Рух Львов).
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