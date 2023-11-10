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Чемпионат Италии
Дженоа
10.11.2023 21:45 – FT 1 : 0
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Италия
10 ноября 2023, 23:39 | Обновлено 11 ноября 2023, 00:35
326
2

Справились почти без Малиновского. Дженоа обыграл дома Верону

Клуб из Генуи добился 4-й победы в Серии А

10 ноября 2023, 23:39 | Обновлено 11 ноября 2023, 00:35
326
2
Справились почти без Малиновского. Дженоа обыграл дома Верону
Getty Images/Global Images Ukraine

10 ноября в Генуе состоялся матч 12-го тура чемпионата Италии между местным клубом «Дженоа» и «Вероной».

Игра завершилась с минимальным перевесом в пользу «Дженоа» – 1:0. На 44-й минуте гол в ворота веронцев забил 21-летний румын Раду Дрегушин.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский начал встречу в запасе «Дженоа». На поле он появился на 86-й минуте, заменив Кевина Стротмана.

В таблице Серии А «Дженоа», одержав 4-ю победу в чемпионате, занимает 13-е место, имея 14 очков. «Верона» на 18-й позиции с 8 пунктами.

Серия А. 12-й тур

Дженоа – Верона – 1:0

Гол: Дрегушин, 44.

События матча

44’
ГОЛ ! Мяч забил Раду Драгусин (Дженоа).
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Руслан Малиновский Серия A чемпионат Италии по футболу Дженоа Верона
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Octopus
Скорее всего его планировали на второй тайм, все равно он всю игру не тянет (прям как Зинченко), а тут Дженоа забило и Джилардино не хотел ломать победную игру, держал замены аж до 86 минуты. Его понять можно, часто как только сделает замены, так Дженоа пропускает, сколько очков было слито после замен второго тайма.
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T-800
без Царя Востоку стало краще. МОЛОДЦІ!!!
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