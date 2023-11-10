Справились почти без Малиновского. Дженоа обыграл дома Верону
Клуб из Генуи добился 4-й победы в Серии А
10 ноября в Генуе состоялся матч 12-го тура чемпионата Италии между местным клубом «Дженоа» и «Вероной».
Игра завершилась с минимальным перевесом в пользу «Дженоа» – 1:0. На 44-й минуте гол в ворота веронцев забил 21-летний румын Раду Дрегушин.
Украинский полузащитник Руслан Малиновский начал встречу в запасе «Дженоа». На поле он появился на 86-й минуте, заменив Кевина Стротмана.
В таблице Серии А «Дженоа», одержав 4-ю победу в чемпионате, занимает 13-е место, имея 14 очков. «Верона» на 18-й позиции с 8 пунктами.
Серия А. 12-й тур
Дженоа – Верона – 1:0
Гол: Дрегушин, 44.
События матча
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