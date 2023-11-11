10.11.2023 21:45 – FT 1 : 0
Италия11 ноября 2023, 01:40 |
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Дженоа – Верона – 1:0. Несколько минут Малиновского. Видео голов и обзор
Руслан вышел на замену в конце матча
11 ноября 2023, 01:40 |
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Состоялся матч 12 тура итальянской Серии А, в котором встречались «Дженоа» и «Верона». Победил клуб украинца Руслана Малиновского со счетом 1:0.
Сам Руслан появился на поле на 86-й минуте и существенно повлиять на игру не смог.
«Дженоа» благодаря победе поднялась на 13 место, а «Верона» продолжила свою проигрышную серию.
Серия А. 12-й тур
Дженоа – Верона – 1:0
Гол: Дрегушин, 44.
События матча
44’
ГОЛ ! Мяч забил Раду Драгусин (Дженоа).
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