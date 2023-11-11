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Дженоа
10.11.2023 21:45 – FT 1 : 0
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11 ноября 2023, 01:40 |
35
0

Дженоа – Верона – 1:0. Несколько минут Малиновского. Видео голов и обзор

Руслан вышел на замену в конце матча

11 ноября 2023, 01:40 |
35
0
Дженоа – Верона – 1:0. Несколько минут Малиновского. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся матч 12 тура итальянской Серии А, в котором встречались «Дженоа» и «Верона». Победил клуб украинца Руслана Малиновского со счетом 1:0.

Сам Руслан появился на поле на 86-й минуте и существенно повлиять на игру не смог.

«Дженоа» благодаря победе поднялась на 13 место, а «Верона» продолжила свою проигрышную серию.

Серия А. 12-й тур

Дженоа – Верона – 1:0

Гол: Дрегушин, 44.

События матча

44’
ГОЛ ! Мяч забил Раду Драгусин (Дженоа).
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Серия A Дженоа чемпионат Италии по футболу Верона Руслан Малиновский видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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