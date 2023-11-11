Дженоа – Верона – 1:0. Несколько минут Малиновского. Видео голов и обзор

Состоялся матч 12 тура итальянской Серии А, в котором встречались «Дженоа» и «Верона». Победил клуб украинца Руслана Малиновского со счетом 1:0.

Сам Руслан появился на поле на 86-й минуте и существенно повлиять на игру не смог.

«Дженоа» благодаря победе поднялась на 13 место, а «Верона» продолжила свою проигрышную серию.

Серия А. 12-й тур

Дженоа – Верона – 1:0

Гол: Дрегушин, 44.