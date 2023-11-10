10 ноября на «Луиджи Феррарис» пройдет матч 12-го тура Серии А, в котором «Дженоа» встретится с «Вероной». Старт поединка намечен на 21:45 по киевскому времени.

Дженоа

Команда в 2021-м году получила нового, амбициозного владельца в лице американского концерна... И вылетела по итогам того сезона из Кальчо. Благо, что получилось вернуться с ходу. Героем этого подъема стал Джилардино. Для Альберто, недавно еще классного нападающего, это фактически первый тренерский опыт. И успешный: начав как и.о., он вывел грифонов из кризиса и поднял напрямую в Серию А. А потом, уже там, на новом-старом уровне, коллектив из Генуи смог начать набирать очки достаточно активно. Даже выигрывать получается, правда, не так чтобы очень часто: у Лацио еще в конце августа, у Ромы в сентябре (причем 4:1), у Салернитаны несколько недель назад. А вот Кальяри в прошлом туре уступили на выезде, хотя на первый гол соперника смогли быстро ответить.

Верона

Клуб смог стабилизировать ситуацию во времена, когда тут сделали ставку на Юрича. Конечно же, и близко мастиффы не претендовали на повтор своего единственного скудетто. Но хотя бы удалось стать середняком Кальчо. Но Иван в 2021-м году перебрался в Торино, и без него снова все скатилось к борьбе за выживание. Получалось успешно, правда, в конце прошлого сезона спасительное 17-е место взяли по итогам только специального, дополнительного матча со Специей. Уже после этого сманили из Лечче Марко Барони. Он начинал с пары побед (в Кальчо, заодно и в кубке стартовали удачно), но потом результаты сразу резко упали. При нескольких нулевых ничьих все остальное Эллас проиграли. Причем если с Ювентусом до 96-й были 0:0 (но все равно пропустили), то Монца победила с запасом, 3:1.

Статистика личных встреч

Мастиффы не проигрывали четырежды кряду. И, в крайнем поединке, смогли обыграть грифонов 1:0.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут, что гости зацепятся за очки. Согласимся и поставим на то, что тут смогут выиграть грифоны (коэффициент - 1,95).