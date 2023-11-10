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Чемпионат Италии
Дженоа
10.11.2023 21:45 - : -
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Италия
10 ноября 2023, 19:13 | Обновлено 10 ноября 2023, 19:22
87
0

Дженоа – Верона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 ноября в 21:45 по Киеву матч чемпионата Италии

10 ноября 2023, 19:13 | Обновлено 10 ноября 2023, 19:22
87
0
Дженоа – Верона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

В пятницу, 10 ноября, на арене «Стадио Луиджи Феррарис» состоится матч 12-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Дженоа» и «Верона».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.

«Дженоа», цвета которого защищает украинский полузащитник Руслан Малиновский, в таблице чемпионата Италии занимает 14-е место с 11 очками. «Верона» идет на 18-й позиции, имея в активе 8 пунктов.

В прямом эфире поединок «Дженоа» – «Верона» покажет ОТТ-платформа MEGOGO.

Дженоа – Верона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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смотреть онлайн чемпионат Италии по футболу Серия A Верона Дженоа Руслан Малиновский
Источник Sport.ua
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