10.11.2023 21:45 - : -
Италия10 ноября 2023, 19:13 | Обновлено 10 ноября 2023, 19:22
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Дженоа – Верона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 10 ноября в 21:45 по Киеву матч чемпионата Италии
10 ноября 2023, 19:13 | Обновлено 10 ноября 2023, 19:22
87
0
В пятницу, 10 ноября, на арене «Стадио Луиджи Феррарис» состоится матч 12-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Дженоа» и «Верона».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.
«Дженоа», цвета которого защищает украинский полузащитник Руслан Малиновский, в таблице чемпионата Италии занимает 14-е место с 11 очками. «Верона» идет на 18-й позиции, имея в активе 8 пунктов.
В прямом эфире поединок «Дженоа» – «Верона» покажет ОТТ-платформа MEGOGO.
Дженоа – Верона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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