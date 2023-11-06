Бараха высоко оценил роль конкурента Яремчука в победе над Гранадой

Главный тренер «Валенсии» Рубен Бараха после победы над «Гранадой» (1:0) высказался о самоотверженности нападающего Уго Дуро.

«Уго Дуро приложил огромные усилия. Он настаивал на том, чтобы быть на поле. Мы думали, что его там не будет. Но в последние два или три дня, когда Уго начал двигать рукой, он воодушевился, и, несмотря на боль, он сыграл. Это было важно, потому что он заработал пенальти», – цитирует Рубена Бараху Superdeporte.

Напомним, что Уго Дуро рисковал пропустить несколько месяцев из-за травмы. На позицию центрфорварда «Валенсии» претендуют только он и наш Роман Яремчук, который в игре с «Гранадой» вышел на поле на 90-й минуте.