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Чемпионат Испании
Валенсия
05.11.2023 17:15 - : -
Гранада
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
05 ноября 2023, 09:32 | Обновлено 05 ноября 2023, 09:42
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0

Валенсия – Гранада. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 ноября в 17:15 матч чемпионата Испании

05 ноября 2023, 09:32 | Обновлено 05 ноября 2023, 09:42
20
0
Валенсия – Гранада. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

5 ноября состоится поединок 12-го тура испанской Ла Лиги, в котором отношения выяснят «Валенсия» и «Гранада».

Игра начнется в 17:15 по киевскому времени.

В таблице Ла Лиги «Валенсия», цвета которой защищает украинский нападающий Роман Яремчук, занимает 10-е место с 15 очками. «Гранада» на 19-й позиции, имея 6 пунктов.

Валенсия – Гранада. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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смотреть онлайн Ла Лига Роман Яремчук Валенсия Гранада
Источник Sport.ua
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