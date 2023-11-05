Испания05 ноября 2023, 09:32 | Обновлено 05 ноября 2023, 09:42
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Валенсия – Гранада. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 5 ноября в 17:15 матч чемпионата Испании
05 ноября 2023, 09:32 | Обновлено 05 ноября 2023, 09:42
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5 ноября состоится поединок 12-го тура испанской Ла Лиги, в котором отношения выяснят «Валенсия» и «Гранада».
Игра начнется в 17:15 по киевскому времени.
В таблице Ла Лиги «Валенсия», цвета которой защищает украинский нападающий Роман Яремчук, занимает 10-е место с 15 очками. «Гранада» на 19-й позиции, имея 6 пунктов.
Валенсия – Гранада. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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