5 ноября состоится поединок 12-го тура испанской Ла Лиги, в котором отношения выяснят «Валенсия» и «Гранада».

Игра начнется в 17:15 по киевскому времени.

В таблице Ла Лиги «Валенсия», цвета которой защищает украинский нападающий Роман Яремчук, занимает 10-е место с 15 очками. «Гранада» на 19-й позиции, имея 6 пунктов.

Валенсия – Гранада. Смотреть онлайн. LIVE трансляция