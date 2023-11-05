Испания05 ноября 2023, 19:46 | Обновлено 05 ноября 2023, 20:14
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Ла Лига. Валенсия минимально победила, Яремчук вышел на 90-й минуте
Украинец провел на поле лишь пять минут
05 ноября 2023, 19:46 | Обновлено 05 ноября 2023, 20:14
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«Валенсия» Романа Яремчука в 12-м туре испанской Ла Лиги дома минимально обыграла «Гранаду» со счетом 1:0. Единственный гол в матче с пенальти на 7-й компенсированной ко второго тайму минуте забил Пепелу.
Яремчук остался в запасе «Валенсии» на матч и вышел на замену на 90-й минуте именно вместо Пепелу. В итоге украинец провел на поле лишь 5 минут компенсированного ко второму тайму времени.
Ла Лига. 12-й тур
Валенсия – Гранада – 1:0
Гол: Пепелу 45+7 (с пенальти)
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