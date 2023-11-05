Ла Лига. Валенсия минимально победила, Яремчук вышел на 90-й минуте

«Валенсия» Романа Яремчука в 12-м туре испанской Ла Лиги дома минимально обыграла «Гранаду» со счетом 1:0. Единственный гол в матче с пенальти на 7-й компенсированной ко второго тайму минуте забил Пепелу.

Яремчук остался в запасе «Валенсии» на матч и вышел на замену на 90-й минуте именно вместо Пепелу. В итоге украинец провел на поле лишь 5 минут компенсированного ко второму тайму времени.

Ла Лига. 12-й тур

Валенсия – Гранада – 1:0

Гол: Пепелу 45+7 (с пенальти)

Турнирная таблица Ла Лиги