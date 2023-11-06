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Испания
06 ноября 2023, 01:55 | Обновлено 06 ноября 2023, 01:56
33
0

ВИДЕО. Победы Алавеса и Валенсии, братья Уильямс забили за Атлетик

Смотрим на самые интересные события трех воскресных матчей Ла Лиги

06 ноября 2023, 01:55 | Обновлено 06 ноября 2023, 01:56
33
0
ВИДЕО. Победы Алавеса и Валенсии, братья Уильямс забили за Атлетик
Getty Images/Global Images Ukraine

«Алавес» владел преимуществом в игре с главным аутсайдером испанского чемпионата «Альмерией», не реализовал пенальти, но все-таки дожал соперника.

«Валенсия» тоже получила право на пенальти в домашнем матче с «Гранадой», и реализовала его. Гол Пепелу оказался единственным, а наш Роман Яремчук вышел на замену на 89-й минуте.

«Атлетик» крупно выиграл первый тайм на поле «Вильярреала», причем отличились оба брата Уильямс - и Нико, и Иньяки. Но в концовке «подводники» отыграли два мяча за одну минуту и заставили басков сильно понервничать.

Ла Лига

12-й тур

«Вильярреал» «Атлетик» 2:3

Голы: Руис де Галаррета, 2 (0:1), Нико Уильямс, 22 (0:2), Иньяки Уильямс, 30 (0:3), Жерар Морено, 86 (1:3), Серлот, 87 (2:3).

«Валенсия» «Гранада» 1:0

Гол: Пепелу, 45+7, пенальти (1:0).

«Алавес» «Альмерия» 1:0

Гол: Седлар, 79 (1:0).

Не реализованный пенальти: Хаджи, 45+1 («Алавес»).

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Источник Sport.ua
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