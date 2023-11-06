ВИДЕО. Победы Алавеса и Валенсии, братья Уильямс забили за Атлетик

«Алавес» владел преимуществом в игре с главным аутсайдером испанского чемпионата «Альмерией», не реализовал пенальти, но все-таки дожал соперника.

«Валенсия» тоже получила право на пенальти в домашнем матче с «Гранадой», и реализовала его. Гол Пепелу оказался единственным, а наш Роман Яремчук вышел на замену на 89-й минуте.

«Атлетик» крупно выиграл первый тайм на поле «Вильярреала», причем отличились оба брата Уильямс - и Нико, и Иньяки. Но в концовке «подводники» отыграли два мяча за одну минуту и заставили басков сильно понервничать.

Ла Лига

12-й тур

«Вильярреал» – «Атлетик» – 2:3

Голы: Руис де Галаррета, 2 (0:1), Нико Уильямс, 22 (0:2), Иньяки Уильямс, 30 (0:3), Жерар Морено, 86 (1:3), Серлот, 87 (2:3).

«Валенсия» – «Гранада» – 1:0

Гол: Пепелу, 45+7, пенальти (1:0).

«Алавес» – «Альмерия» – 1:0

Гол: Седлар, 79 (1:0).

Не реализованный пенальти: Хаджи, 45+1 («Алавес»).