Конкурент Яремчука получил травму. Уго Дуро может пропустить три месяца
Плохие новости для «Валенсии»
Форвард «Валенсии» Роман Яремчук вышел на замену на 78-й минуте выездного матча с «Атлетиком» (2:2). Украинец занял место Уго Дуро, который в той игре забил гол и сделал ассист.
Главный тренер «Валенсии» Рубен Бараха поменял эффективного игрока не из-за усталости. Уго Дуро повредил плечо. По информации Football Espana, 23-летний футболист может пропустить три месяца, если подтвердятся прогнозы о переломе.
Для «Валенсии» это может создать большие проблемы. Ведь Уго Дуро забил пять голов и сделал три ассиста в этом сезоне, то есть был самым эффективным игроком команды в атаке. У Романа Яремчука в пяти сыгранных матчах в Ла Лиге результативных действий нет. Но украинец может обрести игровой тонус. Не забываем также, что Рубен Бараха хотел видеть в составе габаритного центрального нападающего. Козырями же Уго Дуро являются скорость и техника.
‼️Hugo Duro va a pasar pruebas en el Hospital, existe temor a una rotura de clavícula— Nacho Sanchis (@sanchis14) October 29, 2023
Malas sensaciones que deberán confirmar las pruebas médicas. Hugo ha generado el 50% de los goles del Valencia. @relevo https://t.co/59sKGWpXbj
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