Конкурент Яремчука получил травму. Уго Дуро может пропустить три месяца

Форвард «Валенсии» Роман Яремчук вышел на замену на 78-й минуте выездного матча с «Атлетиком» (2:2). Украинец занял место Уго Дуро, который в той игре забил гол и сделал ассист.

Главный тренер «Валенсии» Рубен Бараха поменял эффективного игрока не из-за усталости. Уго Дуро повредил плечо. По информации Football Espana, 23-летний футболист может пропустить три месяца, если подтвердятся прогнозы о переломе.

Для «Валенсии» это может создать большие проблемы. Ведь Уго Дуро забил пять голов и сделал три ассиста в этом сезоне, то есть был самым эффективным игроком команды в атаке. У Романа Яремчука в пяти сыгранных матчах в Ла Лиге результативных действий нет. Но украинец может обрести игровой тонус. Не забываем также, что Рубен Бараха хотел видеть в составе габаритного центрального нападающего. Козырями же Уго Дуро являются скорость и техника.