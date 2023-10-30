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  4. Конкурент Яремчука получил травму. Уго Дуро может пропустить три месяца
Испания
30 октября 2023, 05:35 |
98
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Конкурент Яремчука получил травму. Уго Дуро может пропустить три месяца

Плохие новости для «Валенсии»

30 октября 2023, 05:35 |
98
0
Конкурент Яремчука получил травму. Уго Дуро может пропустить три месяца
Getty Images/Global Images Ukraine. Уго Дуро

Форвард «Валенсии» Роман Яремчук вышел на замену на 78-й минуте выездного матча с «Атлетиком» (2:2). Украинец занял место Уго Дуро, который в той игре забил гол и сделал ассист.

Главный тренер «Валенсии» Рубен Бараха поменял эффективного игрока не из-за усталости. Уго Дуро повредил плечо. По информации Football Espana, 23-летний футболист может пропустить три месяца, если подтвердятся прогнозы о переломе.

Для «Валенсии» это может создать большие проблемы. Ведь Уго Дуро забил пять голов и сделал три ассиста в этом сезоне, то есть был самым эффективным игроком команды в атаке. У Романа Яремчука в пяти сыгранных матчах в Ла Лиге результативных действий нет. Но украинец может обрести игровой тонус. Не забываем также, что Рубен Бараха хотел видеть в составе габаритного центрального нападающего. Козырями же Уго Дуро являются скорость и техника.

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Валенсия Роман Яремчук Уго Дуро Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Football Espana
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