Англия05 ноября 2023, 19:16 | Обновлено 05 ноября 2023, 19:17
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Тоттенхэм – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 ноября в 22:00 по Киеву матч АПЛ
05 ноября 2023, 19:16 | Обновлено 05 ноября 2023, 19:17
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6 ноября в Лондоне пройдет центральный матч 11-го тура Английской премьер-лиги, в котором «Тоттенхэм» в качестве хозяев поля встретится с «Челси».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Старт поединка запланирован в 22:00 по киевскому времени.
«Шпоры» после десяти сыгранных туров в английском чемпионате занимают второе место в турнирной таблице АПЛ с 26 очками. «Челси» идет 13 с 12 баллами в активе.
В прямом эфире поединок «Тоттенхэм» – «Челси» покажет телеканал Setanta Sports Ukraine.
Тоттенхэм – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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