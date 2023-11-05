6 ноября в Лондоне пройдет центральный матч 11-го тура Английской премьер-лиги, в котором «Тоттенхэм» в качестве хозяев поля встретится с «Челси».

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Старт поединка запланирован в 22:00 по киевскому времени.

«Шпоры» после десяти сыгранных туров в английском чемпионате занимают второе место в турнирной таблице АПЛ с 26 очками. «Челси» идет 13 с 12 баллами в активе.

В прямом эфире поединок «Тоттенхэм» – «Челси» покажет телеканал Setanta Sports Ukraine.

Тоттенхэм – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция