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Чемпионат Англии
Тоттенхэм
06.11.2023 22:00 - : -
Челси
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Англия
05 ноября 2023, 19:16 | Обновлено 05 ноября 2023, 19:17
199
0

Тоттенхэм – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 ноября в 22:00 по Киеву матч АПЛ

05 ноября 2023, 19:16 | Обновлено 05 ноября 2023, 19:17
199
0
Тоттенхэм – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Тоттенхэм – Челси

6 ноября в Лондоне пройдет центральный матч 11-го тура Английской премьер-лиги, в котором «Тоттенхэм» в качестве хозяев поля встретится с «Челси».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован в 22:00 по киевскому времени.

«Шпоры» после десяти сыгранных туров в английском чемпионате занимают второе место в турнирной таблице АПЛ с 26 очками. «Челси» идет 13 с 12 баллами в активе.

В прямом эфире поединок «Тоттенхэм» – «Челси» покажет телеканал Setanta Sports Ukraine.

Тоттенхэм – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Тоттенхэм Челси Английская Премьер-лига смотреть онлайн чемпионат Англии по футболу Михаил Мудрик Тоттенхэм - Челси
Источник Sport.ua
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