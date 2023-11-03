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  4. Марино ПУШИЧ: «Это личное решение Луческу. В таком возрасте – достаточно»
Украина. Премьер лига
03 ноября 2023, 23:37 | Обновлено 03 ноября 2023, 23:48
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Марино ПУШИЧ: «Это личное решение Луческу. В таком возрасте – достаточно»

Главный тренер «Шахтера» дал пресс-конференцию после матча с «Динамо»

03 ноября 2023, 23:37 | Обновлено 03 ноября 2023, 23:48
560
0
Марино ПУШИЧ: «Это личное решение Луческу. В таком возрасте – достаточно»
ФК Шахтер Донецк. Марино Пушич

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич дал пресс-конференцию после матча 13-го тура УПЛ с «Динамо» (1:0):

– Марина, поздравляем с первой победой в УПЛ! Довольны ли результатом и мог ли «Шахтер» забить больше? И скажите, какая травма у Азарова?

– Начнем с того, что всегда приятно побеждать, особенно в важной игре, в дерби. Это много значит, это отличный результат. Относительно Азарова он получил повреждение, завтра увидим, насколько оно серьезно и сколько времени уйдет на восстановление, надеюсь, что немного. Его заменил Ракицкий, а Матвиенко сыграл на левом фланге обороны – они оба хорошо поработали.

– Как считаете, результат матча справедлив или вам просто повезло?

– Нет, я считаю, мы заслужили эту победу: владели инициативой большую часть времени, хорошо играли до последней трети в первом тайме, где нам немного не хватало более качественных безопасных передач. Но в общем, когда я подытоживаю эту встречу, могу сказать, что соперник также имел возможность, однако мы доминировали в игре из-за владения мячом и хорошей организации. Они получили две возможности, когда у нас было на одного игрока меньше. Это была немного напряженная ситуация, но, подводя общий итог, я думаю, мы заслужили победу и играли достаточно хорошо.

– Поздравляю с победой в классическом! Скажите, почему Артем Бондаренко пропустил эту игру?

– Спасибо за поздравления. Артем травмирован. Вчера мы пытались подготовить его к этой игре, но риск был слишком велик, поэтому решили не включать его в стартовый состав. Надеемся, он будет отсутствовать непродолжительное время, потому что это очень хороший и важный игрок для нас.

– Как вам уровень чемпионата Украины?

– Конечно, я не очень много знаю о чемпионате, но я достаточно хорошо знаю «Шахтер», потому что когда был в «Фейенорде», мне пришлось много их анализировать, поэтому я видел немало матчей, и мы играли против них. Поэтому я приблизительно представлял, каким будет уровень. Это талантливая команда с большим потенциалом. Мы начали упорно работать, больше развиваться. Я вижу много физических усилий от команд в лиге, они стараются играть.

И должен сказать, что, как и каждая лига, этот чемпионат имеет специфику. У каждой лиги своя энергия и затруднения, и, как я уже говорил, когда ты участвуешь в соревновании, это своеобразный марафон. Во время этого марафона вы сделаете все возможное, чтобы быть первым. Но нас ждет много работы. Есть немало хороших команд, которые являются конкурентоспособными и которые любят играть, я это видел. Так что мы начали работать. Увидим, как будет дальше.

– По вашему убеждению, вы сейчас строите игру команды или новую команду?

– Это всегда параллельный процесс. Ты работаешь с командой, которая у тебя есть, и в то же время пытаешься поднять ее на более высокий уровень. Сейчас мы много работаем вместе над тем, чтобы играть так, как мы хотим, доминировать и хорошо владеть мячом. И я только могу сказать, что игроки прекрасно относятся к этому и прилагают много усилий. Я очень доволен их стараниями и тем, как они работали. Это очень хорошо. Это всегда параллельный процесс: ты работаешь с игроками, работаешь с командой и вместе с тем думаешь о том, как усовершенствовать команду, сделать ее сильнее и привести к успеху.

– Вы только что фактически уволили бывшего главного тренера «Шахтера» Мирчу Луческу. Какие ваши эмоции?

– Во-первых, он одного возраста с моим отцом, поэтому я очень уважаю его и особенно его карьеру. Как долго он находится в топе, и его достижения. Когда говоришь о Луческе, можешь только выражать уважение к нему. И сегодня это было его собственное решение. Конечно, это личный вопрос, но я могу представить, что в этом возрасте этого достаточно. Впрочем, у меня есть только одно слово для этого тренера, и это уважение. И я должен признать, что только самые лучшие могут столько времени оставаться на самом высоком уровне.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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