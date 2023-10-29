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Чемпионат Англии
Вест Хэм
29.10.2023 15:00 – FT 0 : 1
Эвертон
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Англия
29 октября 2023, 17:24 | Обновлено 29 октября 2023, 17:25
458
5

АПЛ. Эвертон обыграл Вест Хэм, Миколенко сыграл весь матч

«Ириски» одержали минимальную победу на выезде

29 октября 2023, 17:24 | Обновлено 29 октября 2023, 17:25
458
5
АПЛ. Эвертон обыграл Вест Хэм, Миколенко сыграл весь матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

«Эвертон» в десятом туре АПЛ на выезде минимально обыграл «Вест Хэм» со счетом 1:0. Единственный гол в матче на счету Доминика Калверта-Льюина.

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко вышел в основе «Эвертона» на матч и провел на поле все 90 минут.

АПЛ. 10-й тур

Вест Хэм – Эвертон – 0:1
Гол: Калверт-Льюин 51

Благодаря этой победе «Эвертон» набрал 10 очков и поднялся на 15-е место в турнирной таблице АПЛ. «Вест Хэм» остается девятым с 14 баллами.

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Эвертон Вест Хэм Вест Хэм - Эвертон Английская Премьер-лига Виталий Миколенко
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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samird
Віталій дуже добре відіграв. Боуена виключив практично повністю.
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+4
Gargantua
Эвертон с Дайчем играет так, что искры летят
на предельной отдаче каждый матч
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+2
Иван Качура
Важлива перемога, на фоні Лутону, Шеффілд Юнайтед та Бернлі, повинні відриватися. 
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0
Swed
Подловили после тяжелейшей игры с Олимпиакосом на выезде.
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-6
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