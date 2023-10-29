АПЛ. Эвертон обыграл Вест Хэм, Миколенко сыграл весь матч

«Эвертон» в десятом туре АПЛ на выезде минимально обыграл «Вест Хэм» со счетом 1:0. Единственный гол в матче на счету Доминика Калверта-Льюина.

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко вышел в основе «Эвертона» на матч и провел на поле все 90 минут.

АПЛ. 10-й тур

Вест Хэм – Эвертон – 0:1

Гол: Калверт-Льюин 51

Благодаря этой победе «Эвертон» набрал 10 очков и поднялся на 15-е место в турнирной таблице АПЛ. «Вест Хэм» остается девятым с 14 баллами.