Англия29 октября 2023, 17:24 | Обновлено 29 октября 2023, 17:25
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АПЛ. Эвертон обыграл Вест Хэм, Миколенко сыграл весь матч
«Ириски» одержали минимальную победу на выезде
29 октября 2023, 17:24 | Обновлено 29 октября 2023, 17:25
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«Эвертон» в десятом туре АПЛ на выезде минимально обыграл «Вест Хэм» со счетом 1:0. Единственный гол в матче на счету Доминика Калверта-Льюина.
Защитник сборной Украины Виталий Миколенко вышел в основе «Эвертона» на матч и провел на поле все 90 минут.
АПЛ. 10-й тур
Вест Хэм – Эвертон – 0:1
Гол: Калверт-Льюин 51
Благодаря этой победе «Эвертон» набрал 10 очков и поднялся на 15-е место в турнирной таблице АПЛ. «Вест Хэм» остается девятым с 14 баллами.
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