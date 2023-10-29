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Чемпионат Англии
Вест Хэм
29.10.2023 15:00 – FT 0 : 1
Эвертон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
29 октября 2023, 22:45 | Обновлено 29 октября 2023, 23:20
189
0

Вест Хэм – Эвертон – 0:1. Удачный матч Миколенко. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 10-го тура АПЛ

29 октября 2023, 22:45 | Обновлено 29 октября 2023, 23:20
189
0
Вест Хэм – Эвертон – 0:1. Удачный матч Миколенко. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 10-го тура АПЛ «Эвертон» на выезде обыграл «Вест Хэм» со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил Доминик Калверт-Льюин.

Украинец Виталий Миколенко сыграл весь матч за «Эвертон» и получил высокую оценку 7.8.

АПЛ. 10-й тур, 29 октября

Вест Хэм – Эвертон – 0:1

Гол: Калверт-Льюин, 51

Видеообзор матча

События матча

51’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Кэлверт-Льюин (Эвертон).
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Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Вест Хэм Вест Хэм - Эвертон видео голов и обзор Доминик Калверт-Льюин
Источник Sport.ua
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