Англия29 октября 2023, 22:45 | Обновлено 29 октября 2023, 23:20
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Вест Хэм – Эвертон – 0:1. Удачный матч Миколенко. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 10-го тура АПЛ
29 октября 2023, 22:45 | Обновлено 29 октября 2023, 23:20
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В матче 10-го тура АПЛ «Эвертон» на выезде обыграл «Вест Хэм» со счетом 1:0.
Единственный гол в матче забил Доминик Калверт-Льюин.
Украинец Виталий Миколенко сыграл весь матч за «Эвертон» и получил высокую оценку 7.8.
АПЛ. 10-й тур, 29 октября
Вест Хэм – Эвертон – 0:1
Гол: Калверт-Льюин, 51
Видеообзор матча
События матча
51’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Кэлверт-Льюин (Эвертон).
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