Вест Хэм – Эвертон – 0:1. Удачный матч Миколенко. Видео гола и обзор

В матче 10-го тура АПЛ «Эвертон» на выезде обыграл «Вест Хэм» со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил Доминик Калверт-Льюин.

Украинец Виталий Миколенко сыграл весь матч за «Эвертон» и получил высокую оценку 7.8.

АПЛ. 10-й тур, 29 октября

Вест Хэм – Эвертон – 0:1

Гол: Калверт-Льюин, 51

Видеообзор матча