29 октября на «Лондон Стэдиум» пройдет матч 10-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Вест Хэм» встретится с «Эвертоном». Старт поединка намечен на 16:00 по киевскому времени.

Вест Хэм

Команда смогла достойно завершить непростой прошлый сезон, подтянувшись в АПЛ и, главное, выиграв первый за многие десятилетия трофей, в виде победы в Лиге конференций. Да, после этого ушел Райс, но за Деклана получили неплохие деньги, да и Влашичу со Скамаккой далеко не бесплатно нашли новые клубы. В итоге молотобойцы, потратив полученные деньги на неплохих новичков, смогли бодро начать новый розыгрыш. Они и в Лиге Европы брали победы, сначала с Бачкой-Тополой, потом, на выезде, с Фрайбургом. В четверг там же играли с Олимпиакосом, уступив 1:2 в Пирее. Параллельно достойно начинали и розыгрыш в Премьер-Лиге, выигрывая половину матчей. Правда, с Астон Виллой был провал в виде 1:4.

Эвертон

Клуб занимается уже достаточно привычным делом. Вот уже не первый год задачи для синих сводятся к борьбе за выживание. В 2022/2023 Миколенко и компания обеспечили себе прописку буквально в последний момент, в 38-м туре. Этого добился уже нынешний наставник, Шон Дайш. Верили, что его опыт, накопленный в Бернли, позволит постепенно прогрессировать на новом месте. Но пока что ирискам и сейчас очень сложно. Да, в Кубке Лиги победили, в том числе, и Астон Виллу. А в Премьер-Лиге было 3 поражения кряду и 1 очко в 5 матчах на старте. Вроде бы ближе к середине осени получилось прибавить, команда выиграла и у Брентфорда, и у Борнмута. И неплохо вроде бы смотрелась в дерби с Ливерпулем. Но, оставшись вдесятером уже в конце 1-го тайма, в итоге уступили красным 0:2.

Статистика личных встреч

Хаммерс выиграли в 3-х из 4-х последних очных поединков.

Прогноз

Букмекерские конторы скептически оценивают шансы гостей даже просто не проиграть. Рекомендуем ставить на то, что молотобойцы смогут наконец-то снова порадовать своих болельщиков победой в матче (коэффициент - 2,13).