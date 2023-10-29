В воскресенье, 29 октября, в 10-м туре Английской Премьер-лиги отношения в Лондоне выяснят «Вест Хэм» и «Эвертон» из Ливерпуля.

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Игра начнется в 15:00 по киевскому времени.

В таблице АПЛ «Вест Хэм» занимает 9-е место с 14 очками. «Эвертон», цвета которого защищает украинский защитник Виталий Миколенко, идет на 16-й позиции, имея 7 пунктов.

Матч «Вест Хэм» – «Эвертон» можно смотреть в прямой трансляции телеканала Setanta Sports.

Вест Хэм – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция