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Чемпионат Англии
Вест Хэм
29.10.2023 15:00 - : -
Эвертон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
29 октября 2023, 09:27 | Обновлено 29 октября 2023, 10:21
57
0

Вест Хэм – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 октября в 15:00 по Киеву матч чемпионата Англии

29 октября 2023, 09:27 | Обновлено 29 октября 2023, 10:21
57
0
Вест Хэм – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В воскресенье, 29 октября, в 10-м туре Английской Премьер-лиги отношения в Лондоне выяснят «Вест Хэм» и «Эвертон» из Ливерпуля.

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Игра начнется в 15:00 по киевскому времени.

В таблице АПЛ «Вест Хэм» занимает 9-е место с 14 очками. «Эвертон», цвета которого защищает украинский защитник Виталий Миколенко, идет на 16-й позиции, имея 7 пунктов.

Матч «Вест Хэм» – «Эвертон» можно смотреть в прямой трансляции телеканала Setanta Sports.

Вест Хэм – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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