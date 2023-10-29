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  4. Миколенко – в основе Эвертона на матч АПЛ против Вест Хэма
Англия
29 октября 2023, 14:21 |
89
0

Миколенко – в основе Эвертона на матч АПЛ против Вест Хэма

Команды сыграют в 10-м туре АПЛ

29 октября 2023, 14:21 |
89
0
Миколенко – в основе Эвертона на матч АПЛ против Вест Хэма
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Сегодня, 29 октября «Эвертон» в десятом туре АПЛ на выезде сыграет с «Вест Хэмом». Матч начнется в 15:00 по киевскому времени.

Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в основе «Эвертона» на матч.

Составы команд:

«Вест Хэм»: Ареоля, Крессуэлл, Зума, Цоуфал, Агер, Уорд-Прауз, Лукас Пакета, Кудус, Альварес, Боуэн, Микаил Антонио

«Эвертон»: Пикфорд, Паттерсон, Тарковски, Миколенко, Брэнтуэйт, Макнил, Онана, Харрисон, Гарнер, Кальверт-Льюин, Дукуре

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Виталий Миколенко Эвертон Вест Хэм Вест Хэм - Эвертон Английская Премьер-лига стартовые составы
Источник Premier League
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