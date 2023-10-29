Миколенко – в основе Эвертона на матч АПЛ против Вест Хэма

Сегодня, 29 октября «Эвертон» в десятом туре АПЛ на выезде сыграет с «Вест Хэмом». Матч начнется в 15:00 по киевскому времени.

Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в основе «Эвертона» на матч.

Составы команд:

«Вест Хэм»: Ареоля, Крессуэлл, Зума, Цоуфал, Агер, Уорд-Прауз, Лукас Пакета, Кудус, Альварес, Боуэн, Микаил Антонио

«Эвертон»: Пикфорд, Паттерсон, Тарковски, Миколенко, Брэнтуэйт, Макнил, Онана, Харрисон, Гарнер, Кальверт-Льюин, Дукуре