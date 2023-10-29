Англия29 октября 2023, 14:21 |
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Миколенко – в основе Эвертона на матч АПЛ против Вест Хэма
Команды сыграют в 10-м туре АПЛ
29 октября 2023, 14:21 |
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Сегодня, 29 октября «Эвертон» в десятом туре АПЛ на выезде сыграет с «Вест Хэмом». Матч начнется в 15:00 по киевскому времени.
Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в основе «Эвертона» на матч.
Составы команд:
«Вест Хэм»: Ареоля, Крессуэлл, Зума, Цоуфал, Агер, Уорд-Прауз, Лукас Пакета, Кудус, Альварес, Боуэн, Микаил Антонио
«Эвертон»: Пикфорд, Паттерсон, Тарковски, Миколенко, Брэнтуэйт, Макнил, Онана, Харрисон, Гарнер, Кальверт-Льюин, Дукуре
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