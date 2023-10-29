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Нидерланды
29 октября 2023, 17:17 | Обновлено 29 октября 2023, 17:50
1339
1

Матч Аякса снова был приостановлен. Это уже в третий раз в сезоне.

Произошло это в принципиальном поединке с ПСВ

29 октября 2023, 17:17 | Обновлено 29 октября 2023, 17:50
1339
1
Матч Аякса снова был приостановлен. Это уже в третий раз в сезоне.
Getty Images/Global Images Ukraine.

Сегодня, 29 октября, происходит принципиальный поединок чемпионата Нидерландов между «ПСВ» и амстердамским «Аяксом».

Поединок на 35-й минуте был остановлен главным арбитром матча. Причиной тому стали проблемы со здоровьем у болельщика на трибунах. Медицинский персонал оказал ему помощь и игра возобновилась. По состоянию на 80-ю минуту счет в матче – 5:2 в пользу ПСВ.

Отметим, что это уже третий раз в этом сезоне, когда матч с участием «Аякса» приостанавливается. Ранее из-за беспорядков на трибунах матч «Аякса» и «Фейеноорда» был остановлен и не доигран, а после этого случая в поединке 7-го тура чемпионата Нидерландов между «Валвейком» и амстердамцами игрока вынесли с поля без сознания.

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Аякс чемпионат Нидерландов по футболу прерванные матчи ПСВ
Источник Twitter
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Дані Рохас
Аякс так играет в этом сезоне, что здоровье у болельщиков не выдерживает
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