Матч Аякса снова был приостановлен. Это уже в третий раз в сезоне.

Сегодня, 29 октября, происходит принципиальный поединок чемпионата Нидерландов между «ПСВ» и амстердамским «Аяксом».

Поединок на 35-й минуте был остановлен главным арбитром матча. Причиной тому стали проблемы со здоровьем у болельщика на трибунах. Медицинский персонал оказал ему помощь и игра возобновилась. По состоянию на 80-ю минуту счет в матче – 5:2 в пользу ПСВ.

Отметим, что это уже третий раз в этом сезоне, когда матч с участием «Аякса» приостанавливается. Ранее из-за беспорядков на трибунах матч «Аякса» и «Фейеноорда» был остановлен и не доигран, а после этого случая в поединке 7-го тура чемпионата Нидерландов между «Валвейком» и амстердамцами игрока вынесли с поля без сознания.