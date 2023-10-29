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Нидерланды
29 октября 2023, 18:01 | Обновлено 29 октября 2023, 18:05
535
5

Аякс позорно проиграл ПСВ и опустился на последнюю строчку

Амстердамцы пропустили 5 голов

29 октября 2023, 18:01 | Обновлено 29 октября 2023, 18:05
535
5
Аякс позорно проиграл ПСВ и опустился на последнюю строчку
Getty Images/Global Images Ukraine. ПСВ – Аякс

Сегодня, 29 октября, состоялся принципиальный поединок чемпионата Нидерландов между «ПСВ» и амстердамским «Аяксом».

Поединок на 35-й минуте был остановлен главным арбитром матча. Причиной этого стали проблемы со здоровьем болельщика на трибунах. Медицинский персонал оказал ему помощь и игра возобновилась.

Первый тайм «Аякс» сумел выиграть 2:1, но полностью провалился во втором, пропустив четыре сухих гола.

После этого поражения недавний полуфиналист ЛЧ и самый титулованный клуб Нидерландов опустился на последнюю строчку чемпионата с 5 очками в активе.

Чемпионат Нидерландов. 10-й тур, 29 октября.

ПСВ – Аякс – 5:2
Голы: Лосано, 20, 60, 72, де Йонг, 49, Салибари, 52 – ван ден Бомен, 10, Бробби, 40.

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Аякс чемпионат Нидерландов по футболу ПСВ
Источник Sport.ua
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Gargantua
кататсрофа. как же они до такого докатились так быстро?
неужели совсем бездарно потратили огромные деньги от трансферов?
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