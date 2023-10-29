Аякс позорно проиграл ПСВ и опустился на последнюю строчку

Сегодня, 29 октября, состоялся принципиальный поединок чемпионата Нидерландов между «ПСВ» и амстердамским «Аяксом».

Поединок на 35-й минуте был остановлен главным арбитром матча. Причиной этого стали проблемы со здоровьем болельщика на трибунах. Медицинский персонал оказал ему помощь и игра возобновилась.



Первый тайм «Аякс» сумел выиграть 2:1, но полностью провалился во втором, пропустив четыре сухих гола.

После этого поражения недавний полуфиналист ЛЧ и самый титулованный клуб Нидерландов опустился на последнюю строчку чемпионата с 5 очками в активе.

Чемпионат Нидерландов. 10-й тур, 29 октября.

ПСВ – Аякс – 5:2

Голы: Лосано, 20, 60, 72, де Йонг, 49, Салибари, 52 – ван ден Бомен, 10, Бробби, 40.