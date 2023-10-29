Аякс позорно проиграл ПСВ и опустился на последнюю строчку
Амстердамцы пропустили 5 голов
Сегодня, 29 октября, состоялся принципиальный поединок чемпионата Нидерландов между «ПСВ» и амстердамским «Аяксом».
Поединок на 35-й минуте был остановлен главным арбитром матча. Причиной этого стали проблемы со здоровьем болельщика на трибунах. Медицинский персонал оказал ему помощь и игра возобновилась.
Первый тайм «Аякс» сумел выиграть 2:1, но полностью провалился во втором, пропустив четыре сухих гола.
После этого поражения недавний полуфиналист ЛЧ и самый титулованный клуб Нидерландов опустился на последнюю строчку чемпионата с 5 очками в активе.
Чемпионат Нидерландов. 10-й тур, 29 октября.
ПСВ – Аякс – 5:2
Голы: Лосано, 20, 60, 72, де Йонг, 49, Салибари, 52 – ван ден Бомен, 10, Бробби, 40.
October 29, 2023
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