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Чемпионат Италии
Наполи
29.10.2023 21:45 - : -
Милан
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Италия
29 октября 2023, 00:53 |
39
0

Наполи – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 29 октября в 21:45 по Киеву

29 октября 2023, 00:53 |
39
0
Наполи – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

29 октября на «Стадио Диего Армандо Марадона» (Сан-Паоло) пройдет матч 10-го тура Серии А, в котором «Наполи» встретится с «Миланом». Старт поединка намечен на 21:45 по киевскому времени.

Наполи

Клуб год назад серьезно обновил состав, но это не помешало, даже помогло сенсационно выиграть скудетто. Правда, это в первом круге партенопеи выглядели просто невероятно, а в итоге до титула буквально докатились, по инерции, за счет накопленных к весне очков и на фоне заострившегося противостояния между владельцем и болельщиками. В итоге ушел даже наставник, Спаллетти - заявил о желании отдохнуть, а в итоге оказался в сборной. Его преемнику, Руди Гарсии, тяжело, и он находился на грани отставки. В Лиге чемпионов итальянцы сначала вырвали победу на поле Браги, а потом обидно проиграли Реалу. Зато в Берлине забили единственный мяч за 90 минут противостояния с Унионом. В Серии А же чередуются удачные и провальные поединки. Но в последнее время первых больше, и примечательно, что это совпало с долгожданным набором формы Кварацхелией. С Вероной в последнем туре Хвича оформил дубль и обеспечил победу 3-1.

Милан

Команда в прошлом сезоне не сохранила скудетто. Более того, она вообще вылетела бы за пределы топ-4 Кальчо, если бы не 10-очковый штраф для Ювентуса. Зато в Лиге чемпионов у россонери получился прорыв: там они дошли до полуфинала. Сейчас на евроарене не все получается, там подопечные Стефано Пиоли начали с нулевых ничьих, дома с Ньюкаслом и в Дортмунде с Боруссией. А на этой неделе ездили в Париж на матч с ПСЖ, получив 3 безответных мяча в свои ворота. Зато в Серии А, несмотря на разгромное поражение, 1-5, с Интером, красно-черные смогли выбраться в единоличные лидеры, выиграв все остальные поединки... До встречи с Ювентусом, где получили единственный мяч от своего же воспитанника, Локателли.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне в рамках Серии А клубы обменялись выездными победами. А в рамках четвертьфинале Лиги чемпионов миланезе оказались сильнее: 1-0 на Сан-Сиро, 1-1 в Неаполе.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что набирающий обороты партенопеи имеют хорошие шансы на успех. Но скорее пока стоит выбрать прагматичные тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,86).

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Источник Sport.ua
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