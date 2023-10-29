29 октября состоится центральный матч 10-го тура итальянской Серии А между командами «Наполи» и «Миланом».

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Поединок состоится на стадионе им. Диего Армандо Марадоны.

Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

​​​Видеотрансляцию матча можно будет просмотреть на Megogo.

Наполи – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция