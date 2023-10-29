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Наполи
29.10.2023 21:45 - : -
Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
29 октября 2023, 13:30 | Обновлено 29 октября 2023, 13:40
78
0

Наполи – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 10-го тура Серии А

29 октября 2023, 13:30 | Обновлено 29 октября 2023, 13:40
78
0
Наполи – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Наполи – Милан

29 октября состоится центральный матч 10-го тура итальянской Серии А между командами «Наполи» и «Миланом».

  • Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок состоится на стадионе им. Диего Армандо Марадоны.

Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

​​​Видеотрансляцию матча можно будет просмотреть на Megogo.

Наполи – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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