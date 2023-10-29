Италия29 октября 2023, 13:30 | Обновлено 29 октября 2023, 13:40
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Наполи – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 10-го тура Серии А
29 октября 2023, 13:30 | Обновлено 29 октября 2023, 13:40
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29 октября состоится центральный матч 10-го тура итальянской Серии А между командами «Наполи» и «Миланом».
- Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок состоится на стадионе им. Диего Армандо Марадоны.
Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет просмотреть на Megogo.
Наполи – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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