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Чемпионат Италии
Наполи
29.10.2023 21:45 – FT 2 : 2
Милан
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Италия
30 октября 2023, 00:50 | Обновлено 30 октября 2023, 00:51
49
0

Наполи – Милан – 2:2. Дубль Жиру, камбек хозяев. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 10-го тура чемпионата Италии

30 октября 2023, 00:50 | Обновлено 30 октября 2023, 00:51
49
0
Наполи – Милан – 2:2. Дубль Жиру, камбек хозяев. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 10-го тура чемпионата Италии «Наполи» дома сыграл вничью с «Миланом» со счетом 2:2.

Гости повели в счете 2:0 благодаря дублю Оливье Жиру в первом тайме.

После перерыва хозяева ответили точными ударами Маттео Политано и Джакомо Распадори.

На 89-й минуте защитник хозяев поля Натан получил красную карточку.

Серия А. 10-й тур, 29 октября

Наполи – Милан – 2:2

Голы: Политано, 50, Распадори, 63 – Жиру, 22, 31

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Жиру, 22 мин.

ГОЛ! 0:2. Жиру, 31 мин.

ГОЛ! 1:2. Политано, 50 мин.

ГОЛ! 1:3. Распадори, 63 мин.

События матча

89’
Натан (Наполи) получает красную карточку.
63’
ГОЛ ! Мяч забил Джакомо Распадори (Наполи).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Маттео Политано (Наполи).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Оливье Жиру (Милан).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Оливье Жиру (Милан).
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Милан Серия A Наполи чемпионат Италии по футболу Оливье Жиру видео голов и обзор Маттео Политано Наполи - Милан Джакомо Распадори
Источник Sport.ua
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