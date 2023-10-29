Дубль Жиру. Милан упустил перевес в два мяча в зарубе с Наполи

В матче 10-го тура чемпионата Италии «Наполи» дома сыграл вничью с «Миланом» со счетом 2:2.

Гости повели в счете 2:0 благодаря дублю Оливье Жиру в первом тайме.

После перерыва хозяева ответили точными ударами Маттео Политано и Джакомо Распадори.

На 89-й минуте защитник хозяев поля Натан получил красную карточку.

«Наполи» с 18 очками занимает 4-е место, «Милан» с 22 очками входит в топ-3, впереди Интер (25) и Ювентус (23)..

Серия А. 10-й тур, 29 октября

Наполи – Милан – 2:2

Голы: Политано, 50, Распадори, 63 – Жиру, 22, 31

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Жиру, 22 мин.

ГОЛ! 0:2. Жиру, 31 мин.

ГОЛ! 1:2. Политано, 50 мин.

ГОЛ! 1:3. Распадори, 63 мин.