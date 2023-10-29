Дубль Жиру. Милан упустил перевес в два мяча в зарубе с Наполи
«Наполи» с 18 очками занимает 4-е место, «Милан» с 22 очками входит в топ-3
В матче 10-го тура чемпионата Италии «Наполи» дома сыграл вничью с «Миланом» со счетом 2:2.
Гости повели в счете 2:0 благодаря дублю Оливье Жиру в первом тайме.
После перерыва хозяева ответили точными ударами Маттео Политано и Джакомо Распадори.
На 89-й минуте защитник хозяев поля Натан получил красную карточку.
«Наполи» с 18 очками занимает 4-е место, «Милан» с 22 очками входит в топ-3, впереди Интер (25) и Ювентус (23)..
Серия А. 10-й тур, 29 октября
Наполи – Милан – 2:2
Голы: Политано, 50, Распадори, 63 – Жиру, 22, 31
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1. Жиру, 22 мин.
ГОЛ! 0:2. Жиру, 31 мин.
ГОЛ! 1:2. Политано, 50 мин.
ГОЛ! 1:3. Распадори, 63 мин.
События матча
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