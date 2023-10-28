Определены финалистки турнира WTA Elite Trophy

Состоялись полуфинальные матчи малого Итогового турнира в Чжухае.

В первой встрече Беатрис Хаддад Майя из Бразилии в двух сетах переиграла Дарью Касаткину.

Во втором матче встретились две китаянки. В трехсетовом поединке Чжэн Циньвэнь переиграла Чжу Линь.

WTA Elite Trophy. 1/2 финала

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – Дарья Касаткина – 6:4, 6:1

Чжэн Циньвэнь (Китай) – Чжу Линь (Китай) – 7:5, 4:6, 6:1

Матч за титул состоится в воскресенье.

Бразильская теннисистка, вместе с Вероникой Кудерметовой, сыграет в Чжухае также в парном финале.

WTA Elite Trophy 2023. Расписание и результаты матчей