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WTA
28 октября 2023, 14:34 |
332
0

Определены финалистки турнира WTA Elite Trophy

Беатрис Хаддад Майя и Чжэн Циньвэнь разыграют титул на малом Итоговом турнире

28 октября 2023, 14:34 |
332
0
Определены финалистки турнира WTA Elite Trophy
Getty Images/Global Images Ukraine. Чжэн Циньвэнь

Состоялись полуфинальные матчи малого Итогового турнира в Чжухае.

В первой встрече Беатрис Хаддад Майя из Бразилии в двух сетах переиграла Дарью Касаткину.

Во втором матче встретились две китаянки. В трехсетовом поединке Чжэн Циньвэнь переиграла Чжу Линь.

WTA Elite Trophy. 1/2 финала
Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – Дарья Касаткина – 6:4, 6:1
Чжэн Циньвэнь (Китай) – Чжу Линь (Китай) – 7:5, 4:6, 6:1

Матч за титул состоится в воскресенье.

Бразильская теннисистка, вместе с Вероникой Кудерметовой, сыграет в Чжухае также в парном финале.

WTA Elite Trophy 2023. Расписание и результаты матчей

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Вероника Кудерметова Мэдисон Киз Чжу Линь WTA Elite Trophy Беатрис Хаддад Майя
Источник Sport.ua
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