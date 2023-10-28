Определены финалистки турнира WTA Elite Trophy
Беатрис Хаддад Майя и Чжэн Циньвэнь разыграют титул на малом Итоговом турнире
Состоялись полуфинальные матчи малого Итогового турнира в Чжухае.
В первой встрече Беатрис Хаддад Майя из Бразилии в двух сетах переиграла Дарью Касаткину.
Во втором матче встретились две китаянки. В трехсетовом поединке Чжэн Циньвэнь переиграла Чжу Линь.
WTA Elite Trophy. 1/2 финала
Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – Дарья Касаткина – 6:4, 6:1
Чжэн Циньвэнь (Китай) – Чжу Линь (Китай) – 7:5, 4:6, 6:1
Матч за титул состоится в воскресенье.
Бразильская теннисистка, вместе с Вероникой Кудерметовой, сыграет в Чжухае также в парном финале.
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