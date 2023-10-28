Дженоа – Салернитана – 1:0. Ассист Малиновского. Видео гола и обзор

27 октября в поединке 10-го тура Серии A «Дженоа» обыграл «Салернитану» со счетом 1:0.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Дженоа». Единственный в матче гол на 35-й минуте забил Альберт Гудмундссон.

Голевой пас в этом моменте ему сделал украинский хавбек Руслан Малиновский. Украинец вышел в основе хозяев поля и сыграл 59 минут, после чего был заменен.

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Серия А. 10-й тур

Дженоа – Салернитана – 1:0

Гол: Гудмундссон, 35 (ассист: Малиновский).

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