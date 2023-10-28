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Дженоа
27.10.2023 21:45 – FT 1 : 0
Салернитана
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Италия
28 октября 2023, 12:12 | Обновлено 28 октября 2023, 12:18
405
0

Дженоа – Салернитана – 1:0. Ассист Малиновского. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор поединка 10-го тура Серии A

28 октября 2023, 12:12 | Обновлено 28 октября 2023, 12:18
405
0
Дженоа – Салернитана – 1:0. Ассист Малиновского. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

27 октября в поединке 10-го тура Серии A «Дженоа» обыграл «Салернитану» со счетом 1:0.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Дженоа». Единственный в матче гол на 35-й минуте забил Альберт Гудмундссон.

Голевой пас в этом моменте ему сделал украинский хавбек Руслан Малиновский. Украинец вышел в основе хозяев поля и сыграл 59 минут, после чего был заменен.

Серия А. 10-й тур

Дженоа – Салернитана – 1:0

Гол: Гудмундссон, 35 (ассист: Малиновский).

Видео голов и обзор матча

События матча

35’
ГОЛ ! Мяч забил Альберт Гудмундссон (Дженоа).
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Серия A Дженоа чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский Салернитана видео голов и обзор Альберт Гудмундссон
Источник Sport.ua
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