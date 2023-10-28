Дженоа – Салернитана – 1:0. Ассист Малиновского. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор поединка 10-го тура Серии A
27 октября в поединке 10-го тура Серии A «Дженоа» обыграл «Салернитану» со счетом 1:0.
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Дженоа». Единственный в матче гол на 35-й минуте забил Альберт Гудмундссон.
Голевой пас в этом моменте ему сделал украинский хавбек Руслан Малиновский. Украинец вышел в основе хозяев поля и сыграл 59 минут, после чего был заменен.
Серия А. 10-й тур
Дженоа – Салернитана – 1:0
Гол: Гудмундссон, 35 (ассист: Малиновский).
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Алексей Сливченко верит, что молодому вингеру по силам играть на более высоком уровне
Бывший полузащитник сборной Украины – о том, почему у Патрика ван Леувена не вышло в «Шахтере»