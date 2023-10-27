Ассист Малиновского позволил Дженоа обыграть Салернитану
Украинец помог своей команде добиться успеха
27 октября в матче 10-го тура чемпионата Италии отношения в Генуе выяснили местный клуб «Дженоа» и «Салернитана».
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Дженоа». На 35-й минуте поединка голом в ворота «Салернитаны» отметился Альберт Гудмундссон. Отличиться ему помог украинский полузащитник Руслан Малиновский, который отметился первым ассистом в форме «Дженоа».
Малиновский отыграл в стартовом составе генуэзцев 59-й минуте. На 37-й минуте за подножку он увидел перед собой желтую карточку.
Победа позволила «Дженоа» с 11 очками подняться на 13-е место.
Серия А. 10-й тур
Дженоа – Салернитана – 1:0
Гол: Гудмундссон, 35.
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