27 октября в матче 10-го тура чемпионата Италии отношения в Генуе выяснили местный клуб «Дженоа» и «Салернитана».

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Дженоа». На 35-й минуте поединка голом в ворота «Салернитаны» отметился Альберт Гудмундссон. Отличиться ему помог украинский полузащитник Руслан Малиновский, который отметился первым ассистом в форме «Дженоа».

Малиновский отыграл в стартовом составе генуэзцев 59-й минуте. На 37-й минуте за подножку он увидел перед собой желтую карточку.

Победа позволила «Дженоа» с 11 очками подняться на 13-е место.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Серия А. 10-й тур

Дженоа – Салернитана – 1:0

Гол: Гудмундссон, 35.