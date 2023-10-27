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Чемпионат Италии
Дженоа
27.10.2023 21:45 – FT 1 : 0
Салернитана
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Италия
27 октября 2023, 23:44 | Обновлено 27 октября 2023, 23:47
545
1

Ассист Малиновского позволил Дженоа обыграть Салернитану

Украинец помог своей команде добиться успеха

27 октября 2023, 23:44 | Обновлено 27 октября 2023, 23:47
545
1
Ассист Малиновского позволил Дженоа обыграть Салернитану
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский (справа)

27 октября в матче 10-го тура чемпионата Италии отношения в Генуе выяснили местный клуб «Дженоа» и «Салернитана».

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Дженоа». На 35-й минуте поединка голом в ворота «Салернитаны» отметился Альберт Гудмундссон. Отличиться ему помог украинский полузащитник Руслан Малиновский, который отметился первым ассистом в форме «Дженоа».

Малиновский отыграл в стартовом составе генуэзцев 59-й минуте. На 37-й минуте за подножку он увидел перед собой желтую карточку.

Победа позволила «Дженоа» с 11 очками подняться на 13-е место.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Серия А. 10-й тур

Дженоа – Салернитана – 1:0

Гол: Гудмундссон, 35.

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Серия A чемпионат Италии по футболу Дженоа Салернитана Руслан Малиновский
Источник Sport.ua
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Octopus
Забавно, что у Салернитаны Рибейри тренер по технике, помощник Индзаги
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