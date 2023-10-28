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Дженоа
27.10.2023 21:45 – FT 1 : 0
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Италия
28 октября 2023, 11:14 | Обновлено 28 октября 2023, 11:26
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Альберто ДЖИЛАРДИНО: «Малиновский провел отличную игру против Салернитаны»

Главный тренер «Дженоа» – об игре украинского полузащитника в матче чемпионата Италии

28 октября 2023, 11:14 | Обновлено 28 октября 2023, 11:26
711
0
Альберто ДЖИЛАРДИНО: «Малиновский провел отличную игру против Салернитаны»
Getty Images/Global Images Ukraine. Альберто Джилардино

Главный тренер «Дженоа» Альберто Джилардино поделился мнением об игре Руслана Малиновского в матче 10-го тура Серии А против «Салернитаны».

«В центре поля с такими сильными игроками мы хотим иметь возможность работать на свободном пространстве. Над этим работаем каждую неделю и каждый день. Малиновский провел отличную игру и сделал результативную передачу на Альберта Гудмундссона», – сказал Джилардино.

Напомним, что «Дженоа» минимально обыграла «Салернитану» со счетом 1:0.

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Дженоа Руслан Малиновский Альберто Джилардино Серия A чемпионат Италии по футболу Салернитана
Источник Tuttomercatoweb
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