Альберто ДЖИЛАРДИНО: «Малиновский провел отличную игру против Салернитаны»
Главный тренер «Дженоа» – об игре украинского полузащитника в матче чемпионата Италии
Главный тренер «Дженоа» Альберто Джилардино поделился мнением об игре Руслана Малиновского в матче 10-го тура Серии А против «Салернитаны».
«В центре поля с такими сильными игроками мы хотим иметь возможность работать на свободном пространстве. Над этим работаем каждую неделю и каждый день. Малиновский провел отличную игру и сделал результативную передачу на Альберта Гудмундссона», – сказал Джилардино.
Напомним, что «Дженоа» минимально обыграла «Салернитану» со счетом 1:0.
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