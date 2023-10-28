Альберто ДЖИЛАРДИНО: «Малиновский провел отличную игру против Салернитаны»

Главный тренер «Дженоа» Альберто Джилардино поделился мнением об игре Руслана Малиновского в матче 10-го тура Серии А против «Салернитаны».

«В центре поля с такими сильными игроками мы хотим иметь возможность работать на свободном пространстве. Над этим работаем каждую неделю и каждый день. Малиновский провел отличную игру и сделал результативную передачу на Альберта Гудмундссона», – сказал Джилардино.

Напомним, что «Дженоа» минимально обыграла «Салернитану» со счетом 1:0.