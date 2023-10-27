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Италия
27 октября 2023, 22:33 | Обновлено 27 октября 2023, 23:00
1610
0

ВИДЕО. Малиновский отдал первую голевую передачу за Дженоа

Украинец проявил себя в матче с «Салернитаной»

27 октября 2023, 22:33 | Обновлено 27 октября 2023, 23:00
1610
0
ВИДЕО. Малиновский отдал первую голевую передачу за Дженоа
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

В Генуе в 22:00 по киевскому времени начался матч 10-го тура Серии А между местным клубом «Дженоа» и «Салернитаной».

На 35-й минуте поединка хозяева добились успеха и повели в счете. С передачи украинца Руслана Малиновского голом отметился исландец Альберт Гудмундссон.

ВИДЕО. Голевая передача Малиновского на Гудмундссона

Для украинского хавбека этот ассист стал первым в форме «Дженоа», в ряды которой он влился, напомним, летом этого года.

Заметим, что через две минуты после своего ассиста Руслан Малиновский отметился предупреждением.

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Руслан Малиновский Дженоа Салернитана Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник Sport.ua
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