В пятницу, 27 октября, в матче 10-го тура итальянской Серии А отношения между собой выяснят «Дженоа» и «Салернитана».

Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

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В таблице чемпионата Италии «Дженоа», цвета которого, как известно, защищает украинский полузащитник Руслан Малиновский, занимает 15-е место с 8 очками. У «Салернитаны» 19-я позиция и 4 пункта.

Дженоа – Салернитана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция