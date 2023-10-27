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Чемпионат Италии
Дженоа
27.10.2023 21:45 – FT 1 : 0
Салернитана
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
27 октября 2023, 21:45 |
499
2

Дженоа – Салернитана. Малиновский – в старте. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 27 октября в 21:45 матч чемпионата Италии

27 октября 2023, 21:45 |
499
2
Дженоа – Салернитана. Малиновский – в старте. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

В пятницу, 27 октября, в матче 10-го тура итальянской Серии А отношения между собой выяснят «Дженоа» и «Салернитана».

Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

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В таблице чемпионата Италии «Дженоа», цвета которого, как известно, защищает украинский полузащитник Руслан Малиновский, занимает 15-е место с 8 очками. У «Салернитаны» 19-я позиция и 4 пункта.

Дженоа – Салернитана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

События матча

35’
ГОЛ ! Мяч забил Альберт Гудмундссон (Дженоа).
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Серия A чемпионат Италии по футболу Дженоа Салернитана Руслан Малиновский смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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Octopus
Малиновский ассист, и уже желтую традиционную свою получил, значит скоро замена
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Octopus
Индзаги против Джилардино
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