Снова лидеры. Жирона после выхода Цыганкова вырвала 3 очка у Сельты на 90+1
Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу жиронцев, Довбик отыграл 67 минут
27 октября состоялся матч 11-го тура Ла Лиги между клубами «Жирона» и «Сельта». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «красно-белых».
Единственный гол 90+1-й минуте забил Янхель Эррера.
Украинский форвард хозяев Артем Довбик вышел в стартовом составе команды и провел на поле 67 минут, после чего был заменен на Кристиана Стуани.
Украинец Виктор Цыганков появился на 79-й вместо Арно Мартинеса. Для Цыганкова это первый выход на поле за месяц.
Сейчас жиронцы занимают первое место в таблице чемпионата. У команды 28 очков. У ближайшего преследователя «Реала» 25 пунктов, но на 1 сыгранный тур меньше. 28 октября «сливочные» сыграют против «Барселоны», которая идет третьей с 24 очками.
Ла Лига. 11-й тур. 27 октября
Жирона – Сельта – 1:0
Гол: Эррера, 90+1
Жирона: Гассанига, Блинд, Давид Лопес (Хуанпе, 45), Мартинес (Цыганков, 79), Мигель Гутьеррес, Эррера, Алеиш Гарсия, Мартин (Порту, 67), Ян Коуто, Савио, Довбик (Стуани, 67).
Сельта: Гуаита, Васкес, Старфельт, Нуньес, Санчес, Де Ла Торре, Тапия, Дотор (Бельтран, 85), Аспас, Ларсен, Бамба (Мингеса, 75).
Турнирная таблица Ла Лиги 2023/24
🏁 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟— Girona FC (@GironaFC) October 27, 2023
💪 3 PUNTS MÉS A MONTILIVI!
🔴⚪️ #GironaCelta pic.twitter.com/V4o33v8pMN
🏁 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 en Montilivi#GironaCelta ⋄ #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/gojsReDCMD— RC Celta (@RCCelta) October 27, 2023
Видеообзор матча:
События матча
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