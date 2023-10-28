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Чемпионат Испании
Жирона
27.10.2023 22:00 – FT 1 : 0
Сельта
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Испания
28 октября 2023, 00:05 | Обновлено 28 октября 2023, 00:38
2702
9

Снова лидеры. Жирона после выхода Цыганкова вырвала 3 очка у Сельты на 90+1

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу жиронцев, Довбик отыграл 67 минут

28 октября 2023, 00:05 | Обновлено 28 октября 2023, 00:38
2702
9
Снова лидеры. Жирона после выхода Цыганкова вырвала 3 очка у Сельты на 90+1
Getty Images/Global Images Ukraine

27 октября состоялся матч 11-го тура Ла Лиги между клубами «Жирона» и «Сельта». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «красно-белых».

Единственный гол 90+1-й минуте забил Янхель Эррера.

Украинский форвард хозяев Артем Довбик вышел в стартовом составе команды и провел на поле 67 минут, после чего был заменен на Кристиана Стуани.

Украинец Виктор Цыганков появился на 79-й вместо Арно Мартинеса. Для Цыганкова это первый выход на поле за месяц.

Сейчас жиронцы занимают первое место в таблице чемпионата. У команды 28 очков. У ближайшего преследователя «Реала» 25 пунктов, но на 1 сыгранный тур меньше. 28 октября «сливочные» сыграют против «Барселоны», которая идет третьей с 24 очками.

Ла Лига. 11-й тур. 27 октября

Жирона – Сельта – 1:0

Гол: Эррера, 90+1

Жирона: Гассанига, Блинд, Давид Лопес (Хуанпе, 45), Мартинес (Цыганков, 79), Мигель Гутьеррес, Эррера, Алеиш Гарсия, Мартин (Порту, 67), Ян Коуто, Савио, Довбик (Стуани, 67).

Сельта: Гуаита, Васкес, Старфельт, Нуньес, Санчес, Де Ла Торре, Тапия, Дотор (Бельтран, 85), Аспас, Ларсен, Бамба (Мингеса, 75).

Турнирная таблица Ла Лиги 2023/24

Видеообзор матча:

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Янгель Эррера (Жирона).
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Жирона Сельта чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Артем Довбик
Источник Sport.ua
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Комментарии 9
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Микола Захарченко
Казка Жирони продовжується , далі стає все цікавіше 🔥
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+2
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Mac_Gyver
Довбик майже не торкався м'яча. Зробив лише один толковий удар головою. Циганков потроху розганяв свiй фланг, але мав замало часу. До гола вiдношення ге мають. Сельта дуже щiльно пресингувала, грала агресивно та ледь не перемогла, якби суддя не убичив атаку на воротаря та зарахував ïï гол.
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+2
Octopus
Огорчили Бенитеса))
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+2
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DaVinci
Все, що треба знати про Циганкова)
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0
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