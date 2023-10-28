Снова лидеры. Жирона после выхода Цыганкова вырвала 3 очка у Сельты на 90+1

27 октября состоялся матч 11-го тура Ла Лиги между клубами «Жирона» и «Сельта». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «красно-белых».

Единственный гол 90+1-й минуте забил Янхель Эррера.

Украинский форвард хозяев Артем Довбик вышел в стартовом составе команды и провел на поле 67 минут, после чего был заменен на Кристиана Стуани.

Украинец Виктор Цыганков появился на 79-й вместо Арно Мартинеса. Для Цыганкова это первый выход на поле за месяц.

Сейчас жиронцы занимают первое место в таблице чемпионата. У команды 28 очков. У ближайшего преследователя «Реала» 25 пунктов, но на 1 сыгранный тур меньше. 28 октября «сливочные» сыграют против «Барселоны», которая идет третьей с 24 очками.

Ла Лига. 11-й тур. 27 октября

Жирона – Сельта – 1:0

Гол: Эррера, 90+1

Жирона: Гассанига, Блинд, Давид Лопес (Хуанпе, 45), Мартинес (Цыганков, 79), Мигель Гутьеррес, Эррера, Алеиш Гарсия, Мартин (Порту, 67), Ян Коуто, Савио, Довбик (Стуани, 67).



Сельта: Гуаита, Васкес, Старфельт, Нуньес, Санчес, Де Ла Торре, Тапия, Дотор (Бельтран, 85), Аспас, Ларсен, Бамба (Мингеса, 75).

Турнирная таблица Ла Лиги 2023/24

Видеообзор матча: