Испания27 октября 2023, 22:00 |
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Жирона – Сельта. Довбик – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 11-го тура Ла Лиги
27 октября 2023, 22:00 |
3955
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27 октября состоится матч 11-го тура Ла Лиги между клубами «Жирона» и «Сельта».
- Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Монтиливи» в Жироне.
Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.
Жирона – Сельта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Жирона - СельтаСмотреть трансляцию
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