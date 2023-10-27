27 октября состоится матч 11-го тура Ла Лиги между клубами «Жирона» и «Сельта».

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Поединок пройдет на стадионе «Монтиливи» в Жироне.

Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.

Жирона – Сельта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция