Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жирона – Сельта. Довбик – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Жирона
27.10.2023 22:00 – 84 0 : 0
Сельта
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
27 октября 2023, 22:00 |
3955
0

Жирона – Сельта. Довбик – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 11-го тура Ла Лиги

27 октября 2023, 22:00 |
3955
0
Жирона – Сельта. Довбик – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

27 октября состоится матч 11-го тура Ла Лиги между клубами «Жирона» и «Сельта».

  • Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Монтиливи» в Жироне.

Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.

Жирона – Сельта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Жирона - Сельта
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

По теме:
Барселона – Реал. Текстовая трансляция матча
Довбик – в основе, Цыганков вернулся. Составы на матч Жирона – Сельта
Андрей БЛИЗНИЧЕНКО: «Если Коноплянку сравнить с Мудриком, это небо и земля»
Жирона Сельта смотреть онлайн Ла Лига чемпионат Испании по футболу Виктор Цыганков Артем Довбик
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стали известны все участницы 1/2 финала на малом Итоговом турнире WTA 2023
Теннис | 27 октября 2023, 17:27 5
Стали известны все участницы 1/2 финала на малом Итоговом турнире WTA 2023
Стали известны все участницы 1/2 финала на малом Итоговом турнире WTA 2023

27 октября завершились матчи групповой стадии

WTA Elite Trophy 2023. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 27 октября 2023, 08:30 0
WTA Elite Trophy 2023. Расписание и результаты матчей (обновляется)
WTA Elite Trophy 2023. Расписание и результаты матчей (обновляется)

Соревнования пройдут в Чжухае с 24 по 29 октября

Все печально! Украинкам в Лиге наций грозит понижение. Турнирная таблица
Футбол | 27.10.2023, 20:45
Все печально! Украинкам в Лиге наций грозит понижение. Турнирная таблица
Все печально! Украинкам в Лиге наций грозит понижение. Турнирная таблица
Майк Тайсон назвал самого стойкого боксера современности
Бокс | 27.10.2023, 10:07
Майк Тайсон назвал самого стойкого боксера современности
Майк Тайсон назвал самого стойкого боксера современности
Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Франсис Нганну
Бокс | 27.10.2023, 01:10
Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Франсис Нганну
Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Франсис Нганну
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Турнирные таблицы ЛЧ. Шахтер – на третьей позиции. Можно ли догнать Порту?
Турнирные таблицы ЛЧ. Шахтер – на третьей позиции. Можно ли догнать Порту?
26.10.2023, 00:15 13
Футбол
Холанд вошел в топ-20 бомбардиров ЛЧ. Сколько голов до Шевченко, Роналду?
Холанд вошел в топ-20 бомбардиров ЛЧ. Сколько голов до Шевченко, Роналду?
26.10.2023, 05:05 3
Футбол
«Он лучше, чем любой продукт Барселоны». Фанаты сватают Судакова в Челси
«Он лучше, чем любой продукт Барселоны». Фанаты сватают Судакова в Челси
25.10.2023, 23:05
Футбол
Лестер доминирует в Чемпионшипе: как им это удалось
Лестер доминирует в Чемпионшипе: как им это удалось
26.10.2023, 14:23 15
Футбол
ВИДЕО. Супряга набрал супер-форму под руководством экс-тренера Зеленского
ВИДЕО. Супряга набрал супер-форму под руководством экс-тренера Зеленского
27.10.2023, 11:50 8
Футбол
Вице-чемпионов мира по socca из Украины не допустили на ЧМ по мини-футболу
Вице-чемпионов мира по socca из Украины не допустили на ЧМ по мини-футболу
27.10.2023, 05:01 4
Футбол
Стала известна первая полуфиналистка малого Итогового турнира WTA 2023
Стала известна первая полуфиналистка малого Итогового турнира WTA 2023
26.10.2023, 16:59 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем