27 октября состоялся матч 11-го тура Ла Лиги между клубами «Жирона» и «Сельта». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «красно-белых».

Единственный гол 90+1-й минуте забил Янхель Эррера.

Украинский форвард хозяев Артем Довбик вышел в стартовом составе команды и провел на поле 67 минут, после чего был заменен на Кристиана Стуани. Украинец Виктор Цыганков появился на 79-й вместо Арно Мартинеса.

Скандал произошел на 83-й минуте. Судья не засчитал гол гостей, углядев фол в атаке на голкипере. Однако повторы показали, что вратарь Жироны сам выпустил мяч из рук. Коуч Сельты Рафа Бенитес был в бешенстве после такого решения.

Ла Лига. 11-й тур. 27 октября

Жирона – Сельта – 1:0

Гол: Эррера, 90+1.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Эррера, 90+1 мин.