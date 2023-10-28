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Жирона
27.10.2023 22:00 – FT 1 : 0
Сельта
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28 октября 2023, 02:03 | Обновлено 28 октября 2023, 02:04
362
1

Жирона – Сельта – 1:0. У Бенитеса украли гол, возвращение Цыганкова. Видео

Смотрите видеообзор матча 11-го тура Ла Лиги

28 октября 2023, 02:03 | Обновлено 28 октября 2023, 02:04
362
1
Жирона – Сельта – 1:0. У Бенитеса украли гол, возвращение Цыганкова. Видео
Getty Images/Global Images Ukraine

27 октября состоялся матч 11-го тура Ла Лиги между клубами «Жирона» и «Сельта». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «красно-белых».

Единственный гол 90+1-й минуте забил Янхель Эррера.

Украинский форвард хозяев Артем Довбик вышел в стартовом составе команды и провел на поле 67 минут, после чего был заменен на Кристиана Стуани. Украинец Виктор Цыганков появился на 79-й вместо Арно Мартинеса.

Скандал произошел на 83-й минуте. Судья не засчитал гол гостей, углядев фол в атаке на голкипере. Однако повторы показали, что вратарь Жироны сам выпустил мяч из рук. Коуч Сельты Рафа Бенитес был в бешенстве после такого решения.

Ла Лига. 11-й тур. 27 октября

Жирона – Сельта – 1:0

Гол: Эррера, 90+1.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Эррера, 90+1 мин.

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Янгель Эррера (Жирона).
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Сельта Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Артем Довбик Янхель Эррера видео голов и обзор Рафаэль Бенитес
Источник Sport.ua
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