Жирона – Сельта – 1:0. У Бенитеса украли гол, возвращение Цыганкова. Видео
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27 октября состоялся матч 11-го тура Ла Лиги между клубами «Жирона» и «Сельта». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «красно-белых».
Единственный гол 90+1-й минуте забил Янхель Эррера.
Украинский форвард хозяев Артем Довбик вышел в стартовом составе команды и провел на поле 67 минут, после чего был заменен на Кристиана Стуани. Украинец Виктор Цыганков появился на 79-й вместо Арно Мартинеса.
Скандал произошел на 83-й минуте. Судья не засчитал гол гостей, углядев фол в атаке на голкипере. Однако повторы показали, что вратарь Жироны сам выпустил мяч из рук. Коуч Сельты Рафа Бенитес был в бешенстве после такого решения.
Ла Лига. 11-й тур. 27 октября
Жирона – Сельта – 1:0
Гол: Эррера, 90+1.
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Эррера, 90+1 мин.
События матча
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