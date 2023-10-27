27 октября на «Монтиливи» пройдет матч 11-го тура Примеры, в котором «Жирона» встретится с «Сельтой». Старт поединка намечен на 22:00 по киевскому времени.

Жирона

Команда в прошлом календарном году вернулась в Ла Лигу после паузы, что продлилась несколько лет. Причем поднимались из Сегунды жиронцы лишь сквозь сито плей-офф, не напрямую. Тем не менее, на проекте, входящем в ту же структуру, что и Манчестер Сити, не ставили крест. Но они удивили, возможно, даже наставника, Мичела Санчеса, тем, что оказались весной среди претендентов на выход в еврокубки. Да и итоговое 10-е место было хорошим результатом для новичка. Который, как показала новая темпорада, и не думает останавливаться, успокаиваться. Наоборот, Цыганков, Довбик и компания даже в лидеры выбивались, а обыграть их смог на стартовом отрезке только мадридский Реал. Казалось, уж Альмерия может взять очки - она забила дважды. Но в ответ прилетело 5 мячей, причем ключевым стал дубль Артема.

Сельта

Клуб всего несколько лет назад был остановлен только в полуфинале Лиги Европы Манчестер Юнайтед. Но после этого - как отрезало, и привычной стала иная картина: постоянно меняя наставников, галисийцы борются за выживание. Правда, в этом они стабильны, и постоянно набирали достаточно очков для того, чтобы избежать падения в Сегунду. На общем фоне прошлый сезон был вполне неплохим: более 40 очков и 13-е место. Но в Виго были, очевидно, амбиции, да и столетний юбилей подталкивал к действиям. В итоге летом на Балаидос появился Бенитес. Рафе нужно было тоже восстановить репутацию, особенно после провала в Эвертоне. Но на старте темпорады его новые подопечные оказались способны только на 1 победу, над кризисной Альмерией. А вот с Атлетико все закончилось дома 0:3.

Статистика личных встреч

Сельта трижды не проигрывает жиронцам. Даже в прошлом сезоне было оформлено 4 очка из 6 возможных.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут успеха гостей даже в виде ничьей. Согласимся и ставим на то, что тут выиграют хозяева (коэффициент - 1,8).