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Чемпионат Испании
Жирона
27.10.2023 22:00 – 84 0 : 0
Сельта
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Испания
27 октября 2023, 21:11 |
4933
7

Жирона – Сельта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 27 октября в 22:00 по Киеву

27 октября 2023, 21:11 |
4933
7
Жирона – Сельта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

27 октября на «Монтиливи» пройдет матч 11-го тура Примеры, в котором «Жирона» встретится с «Сельтой». Старт поединка намечен на 22:00 по киевскому времени.

Жирона

Команда в прошлом календарном году вернулась в Ла Лигу после паузы, что продлилась несколько лет. Причем поднимались из Сегунды жиронцы лишь сквозь сито плей-офф, не напрямую. Тем не менее, на проекте, входящем в ту же структуру, что и Манчестер Сити, не ставили крест. Но они удивили, возможно, даже наставника, Мичела Санчеса, тем, что оказались весной среди претендентов на выход в еврокубки. Да и итоговое 10-е место было хорошим результатом для новичка. Который, как показала новая темпорада, и не думает останавливаться, успокаиваться. Наоборот, Цыганков, Довбик и компания даже в лидеры выбивались, а обыграть их смог на стартовом отрезке только мадридский Реал. Казалось, уж Альмерия может взять очки - она забила дважды. Но в ответ прилетело 5 мячей, причем ключевым стал дубль Артема.

Сельта

Клуб всего несколько лет назад был остановлен только в полуфинале Лиги Европы Манчестер Юнайтед. Но после этого - как отрезало, и привычной стала иная картина: постоянно меняя наставников, галисийцы борются за выживание. Правда, в этом они стабильны, и постоянно набирали достаточно очков для того, чтобы избежать падения в Сегунду. На общем фоне прошлый сезон был вполне неплохим: более 40 очков и 13-е место. Но в Виго были, очевидно, амбиции, да и столетний юбилей подталкивал к действиям. В итоге летом на Балаидос появился Бенитес. Рафе нужно было тоже восстановить репутацию, особенно после провала в Эвертоне. Но на старте темпорады его новые подопечные оказались способны только на 1 победу, над кризисной Альмерией. А вот с Атлетико все закончилось дома 0:3.

Статистика личных встреч

Сельта трижды не проигрывает жиронцам. Даже в прошлом сезоне было оформлено 4 очка из 6 возможных.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут успеха гостей даже в виде ничьей. Согласимся и ставим на то, что тут выиграют хозяева (коэффициент - 1,8).

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Жирона Сельта чемпионат Испании по футболу Ла Лига прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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Андрій Ревенко
Немає ніякої сечі це терпіти)
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+5
Jonny Mnenonik
Вам тексти на росії пишуть, а потім перекладають на українську через Гугл-перекладач? Які "взяти окуляри"? Це вже не вперше у вас ! Що це за ганьба ?! Скільки можна терпіти ці пекельні борошна? 
О, вже виправили ! Все одно ганьба! 
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+4
Oliynuk_sport
3:1 гол Довбик
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+2
Viktor Shuper
легка і впевнена перемога Жирони, 2:0 думаю, може й більше буде
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+1
Remark
Чому нема текстової трансляції Жирони?
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0
Remark
4:1 або результативна нічия починаючи з 2:2 - це прогнози!
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0
Gargantua
Жирона сейчас это выскочка, который забрался на самую вершину, и все ждут когда он начнет катиться вниз.
Психологически очень напряженный момент для команды.
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-2
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