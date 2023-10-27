Первый матч за месяц. Цыганков вышел на 79-й минуте игры Жирона – Сельта

27 октября проходит матч 11-го тура Ла Лиги между клубами «Жирона» и «Сельта».

Украинский полузащитник хозяев Виктор Цыганков начал поединок на скамейке запасных.

На 79-й минуте украинец появился на поле, заменив Арно Мартинеса.

Для Цыганкова это первое появление на поле за месяц.

Цыганков травмировался перед матчами сборных в конце сентября. Из-за травмы подколенного сухожилия Цыганков пропустил фактически весь октябрь, учитывая два матча сборной Украины в отборе на Евро-2024 (против Северной Македонии и Мальты).

На 85-й минуте матча «Жирона» – «Сельта» счет 0:0.

Украинский форвард Артем Довбик вышел в старте хозяев и провел 67 минут, после чего был заменен на Кристиана Стуани.