Первый матч за месяц. Цыганков вышел на 79-й минуте игры Жирона – Сельта
Виктор заменил Арно Мартинеса в домашнем поединке жиронцев
27 октября проходит матч 11-го тура Ла Лиги между клубами «Жирона» и «Сельта».
Украинский полузащитник хозяев Виктор Цыганков начал поединок на скамейке запасных.
На 79-й минуте украинец появился на поле, заменив Арно Мартинеса.
Для Цыганкова это первое появление на поле за месяц.
Цыганков травмировался перед матчами сборных в конце сентября. Из-за травмы подколенного сухожилия Цыганков пропустил фактически весь октябрь, учитывая два матча сборной Украины в отборе на Евро-2024 (против Северной Македонии и Мальты).
На 85-й минуте матча «Жирона» – «Сельта» счет 0:0.
Украинский форвард Артем Довбик вышел в старте хозяев и провел 67 минут, после чего был заменен на Кристиана Стуани.
⬇️ Arnau— Girona FC (@GironaFC) October 27, 2023
⬆️ Tsygankov
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