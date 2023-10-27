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Испания
27 октября 2023, 23:49 | Обновлено 27 октября 2023, 23:53
337
0

Первый матч за месяц. Цыганков вышел на 79-й минуте игры Жирона – Сельта

Виктор заменил Арно Мартинеса в домашнем поединке жиронцев

27 октября 2023, 23:49 | Обновлено 27 октября 2023, 23:53
337
0
Первый матч за месяц. Цыганков вышел на 79-й минуте игры Жирона – Сельта
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

27 октября проходит матч 11-го тура Ла Лиги между клубами «Жирона» и «Сельта».

Украинский полузащитник хозяев Виктор Цыганков начал поединок на скамейке запасных.

На 79-й минуте украинец появился на поле, заменив Арно Мартинеса.

Для Цыганкова это первое появление на поле за месяц.

Цыганков травмировался перед матчами сборных в конце сентября. Из-за травмы подколенного сухожилия Цыганков пропустил фактически весь октябрь, учитывая два матча сборной Украины в отборе на Евро-2024 (против Северной Македонии и Мальты).

На 85-й минуте матча «Жирона» – «Сельта» счет 0:0.

Украинский форвард Артем Довбик вышел в старте хозяев и провел 67 минут, после чего был заменен на Кристиана Стуани.

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Ла Лига чемпионат Испании по футболу Виктор Цыганков травма Жирона Сельта Артем Довбик
Источник Sport.ua
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