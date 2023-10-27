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  4. Стала известна вторая полуфиналистка малого Итогового турнира WTA 2023
WTA
27 октября 2023, 12:06 |
2776
0

Стала известна вторая полуфиналистка малого Итогового турнира WTA 2023

Беатрис Хаддад Майя выиграла оба матча в группе

27 октября 2023, 12:06 |
2776
0
Стала известна вторая полуфиналистка малого Итогового турнира WTA 2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролин Гарсия и Беатрис Хаддад Майя

Состоялся решающий матч малого Итогового турнира в группе «Камелия».

Беатрис Хаддад Майя из Бразилии в двух сетах переиграла Каролин Гарсию из Франции и вышла в полуфинал.

Отметим, что в первом матче Беатрис также в двух сетах переиграла американку Мэдисон Киз.

WTA Elite Trophy. Групповой этап
Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – Каролин Гарсия (Франция) – 6:1, 7:6(4)

Ранее в полуфинал вышла Дарья Касаткина. Еще две участницы плей-офф станут известны позже.

В субботу будут сыграны полуфинальные поединки, а в воскресенье определится победительница малого Итогового турнира WTA.

WTA Elite Trophy 2023. Расписание и результаты матчей

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WTA Elite Trophy 2023. Расписание и результаты матчей (обновляется)
WTA Elite Trophy Беатрис Хаддад Майя Каролин Гарсия
Источник Sport.ua
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