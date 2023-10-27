Стала известна вторая полуфиналистка малого Итогового турнира WTA 2023

Состоялся решающий матч малого Итогового турнира в группе «Камелия».

Беатрис Хаддад Майя из Бразилии в двух сетах переиграла Каролин Гарсию из Франции и вышла в полуфинал.

Отметим, что в первом матче Беатрис также в двух сетах переиграла американку Мэдисон Киз.

WTA Elite Trophy. Групповой этап

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – Каролин Гарсия (Франция) – 6:1, 7:6(4)

Ранее в полуфинал вышла Дарья Касаткина. Еще две участницы плей-офф станут известны позже.

В субботу будут сыграны полуфинальные поединки, а в воскресенье определится победительница малого Итогового турнира WTA.

WTA Elite Trophy 2023. Расписание и результаты матчей