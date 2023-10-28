28 октября на «Эмирейтс» пройдет матч 9-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Арсенал» встретится с «Шеффилд Юнайтед». Старт поединка намечен на 17:00 по киевскому времени.

Арсенал

Команда выдала настоящий прорыв в прошлом сезоне. Пусть даже была ложка дегтя в виде того, что серией поражений в середине весны сами канониры отказались от борьбы за титул. Но все же вице-чемпионство после лет прозябания, невозможности вернуться в квартет лидеров АПЛ, стало настоящим успехом Микеля Артеты. И не удивительно, что после этого летом ему купили ряд не дешевых новичков, во главе с Райсом. В итоге Зинченко и компания бодро стартовали, проиграв до середины осени только однажды, в Лиге чемпионов, Лансу. Но в АПЛ удавалось стабильно набирать очки, и даже выиграли у Манчестер Сити (а раньше, победив его по пенальти, взяли Суперкубок Англии). В последнее время получилось вырвать ничью с Челси, хотя проигрывали 0:2. А во вторник взяли важную победу в еврокубке над Севильей.

Шеффилд Юнайтед

Клуб уже выбирался в АПЛ, в 2019-м году. Тогда удалось провести там 2 сезона кряду - мощный первый и классический второй, провальный, с увольнением героя прогресса, Уайлдера. А ведь Крис начинал поднимать подопечных в Лиге 1... Новый подъем связан с именем другого менеджера, Хеккингботтома. Пол в 2022-м году проиграл со своими подопечными стыковые поединки, но в следующем цикле клинки были вторыми - только Бернли в Чемпионшипе был сильнее. Но на более высоком уровне новичок откровенно слаб и не конкурентен - он даже в Кубке Лиги уступили скромнейшему Линкольн Сити, а в АПЛ только с Эвертоном была ничья, 2:2, при поражениях во всех остальных поединках. Неудивительно, что и с Манчестер Юнайтед было 1:2.

Статистика личных встреч

У канониров, конечно же, явное преимущество в очном противостоянии. В том числе они обыграли соперника во всех трех крайних поединках.

Прогноз

Букмекерские конторы спорят только о том, насколько уверенно выиграют канониры. Ставим на них при форе -2,0 голов (коэффициент - 1,615).