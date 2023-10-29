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Чемпионат Англии
Арсенал
28.10.2023 17:00 – FT 5 : 0
Шеффилд Юнайтед
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Англия
29 октября 2023, 04:35 | Обновлено 29 октября 2023, 05:23
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0

Арсенал –​ Шеффилд Юнайтед – 5:0. Шоу с хет-триком Нкетиа. Видеообзор матча

«Канониры» уничтожили оппонента

29 октября 2023, 04:35 | Обновлено 29 октября 2023, 05:23
128
0
Арсенал –​ Шеффилд Юнайтед – 5:0. Шоу с хет-триком Нкетиа. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

«Арсенал» встречался с главным аутсайдером АПЛ «Шеффилд Юнайтед» на своем поле. Никаких сюрпризов не произошло. «Канониры» разгромили соперника, у которого осталось одно очко после 10-ти туров.

«Шеффилд Юнайтед» относительно достойно держался до перерыва, пропустив лишь раз, а затем развалился. Хет-трик сделал Эдди Нкетиа, по голу добавили Фабио Виейра с пенальти и Такехиро Томиясу. «Арсенал» с 24 очками занимает второе место в таблице АПЛ.

Александр Зинченко не отметился результативными действиями, но за полный матч в составе «Арсенала» получил высокую оценку 7,3 от портала Sofascore.

АПЛ

10-й тур

«Арсенал» «Шеффилд Юнайтед» 5:0

Голы: Нкетиа, 28 (1:0), Нкетиа, 51 (2:0), Нкетиа, 58 (3:0), Виейра, 88, пенальти (4:0), Томиясу, 90+6 (5:0).

Видеообзор матча

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Такэхиро Томиясу (Арсенал).
88’
ГОЛ ! С пенальти забил Фабиу Виейра (Арсенал).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Эдвард Нкетиа (Арсенал).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Эдвард Нкетиа (Арсенал).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Эдвард Нкетиа (Арсенал).
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Источник Sport.ua
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