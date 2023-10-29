«Арсенал» встречался с главным аутсайдером АПЛ «Шеффилд Юнайтед» на своем поле. Никаких сюрпризов не произошло. «Канониры» разгромили соперника, у которого осталось одно очко после 10-ти туров.

«Шеффилд Юнайтед» относительно достойно держался до перерыва, пропустив лишь раз, а затем развалился. Хет-трик сделал Эдди Нкетиа, по голу добавили Фабио Виейра с пенальти и Такехиро Томиясу. «Арсенал» с 24 очками занимает второе место в таблице АПЛ.

Александр Зинченко не отметился результативными действиями, но за полный матч в составе «Арсенала» получил высокую оценку 7,3 от портала Sofascore.

АПЛ

10-й тур

«Арсенал» – «Шеффилд Юнайтед» – 5:0

Голы: Нкетиа, 28 (1:0), Нкетиа, 51 (2:0), Нкетиа, 58 (3:0), Виейра, 88, пенальти (4:0), Томиясу, 90+6 (5:0).

Видеообзор матча