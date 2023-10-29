Арсенал – Шеффилд Юнайтед – 5:0. Шоу с хет-триком Нкетиа. Видеообзор матча
«Канониры» уничтожили оппонента
«Арсенал» встречался с главным аутсайдером АПЛ «Шеффилд Юнайтед» на своем поле. Никаких сюрпризов не произошло. «Канониры» разгромили соперника, у которого осталось одно очко после 10-ти туров.
«Шеффилд Юнайтед» относительно достойно держался до перерыва, пропустив лишь раз, а затем развалился. Хет-трик сделал Эдди Нкетиа, по голу добавили Фабио Виейра с пенальти и Такехиро Томиясу. «Арсенал» с 24 очками занимает второе место в таблице АПЛ.
Александр Зинченко не отметился результативными действиями, но за полный матч в составе «Арсенала» получил высокую оценку 7,3 от портала Sofascore.
АПЛ
10-й тур
«Арсенал» – «Шеффилд Юнайтед» – 5:0
Голы: Нкетиа, 28 (1:0), Нкетиа, 51 (2:0), Нкетиа, 58 (3:0), Виейра, 88, пенальти (4:0), Томиясу, 90+6 (5:0).
Видеообзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тайсон Фьюри победил Франсиса Нганну раздельным решением судей
Лондонцы разгромили соперников со счетом 5:0