28 октября состоится матч 10-го тура Ла Лиги между клубами «Арсенал» и «Шеффилд Юнайтед».

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Поединок пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Время начала встречи – 17:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на SetantaSports.

Арсенал – Шеффилд Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция