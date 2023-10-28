28.10.2023 17:00 - : -
Англия28 октября 2023, 00:47 |
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Арсенал – Шеффилд Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 10-го тура АПЛ 28 октября в 17:00
28 октября 2023, 00:47 |
23
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28 октября состоится матч 10-го тура Ла Лиги между клубами «Арсенал» и «Шеффилд Юнайтед».
- Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.
Время начала встречи – 17:00 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на SetantaSports.
Арсенал – Шеффилд Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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