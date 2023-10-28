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Чемпионат Англии
Арсенал
28.10.2023 17:00 - : -
Шеффилд Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
28 октября 2023, 00:47 |
23
0

Арсенал – Шеффилд Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 10-го тура АПЛ 28 октября в 17:00

28 октября 2023, 00:47 |
23
0
Арсенал – Шеффилд Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

28 октября состоится матч 10-го тура Ла Лиги между клубами «Арсенал» и «Шеффилд Юнайтед».

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Поединок пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Время начала встречи – 17:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на SetantaSports.

Арсенал – Шеффилд Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Арсенал Лондон Шеффилд Юнайтед смотреть онлайн Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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