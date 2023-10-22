САПРОНОВ: «Сборная Украины WU-17 с заданием-минимум справилась»

В немецком Дуйсбурге завершился первый раунд квалификации Евро-2024 WU-17, в котором девичья сборная Украины заняла третье место в своей группе, сохранив прописку в Лиге А.

Главный тренер команды Сергей Сапронов рассказал, могли ли его подопечные рассчитывать на большее:

– К сожалению, сказывалась нехватка игровой практики. Этим и воспользовались хозяйки в матче стартового тура. Они диктовали условия в опорной зоне, точными передачами находили уязвимые места в нашей защите. Немки победили заслуженно, забив пять мячей (5:0).

Утешало разве то, что в другом поединке нашей группы Румыния проиграла Австрии (0:8). По мнению экспертов, именно румынки были нашими конкурентками в борьбе за сохранение прописки в элитном дивизионе. Задачей-минимум было опередить их, потому что объективно Германия и Австрия выглядели сильнее.

– Следовательно, во втором туре важно было не проиграть румынкам и сохранить над ними преимущество по дополнительным показателям в случае равенства очков.

– Именно так. Однако мы и не думали играть на ничью, никаких, как говорится, автобусов у своих ворот не ставили. Девушки были настроены только на победу.

Со свистком рефери захватили инициативу, создали полдюжины голевых моментов, однако подвела реализация. Пришлось смириться с ничейным итогом (0:0).

– Чтобы сохранить за собой третье место, нужно было в заключительном туре многое не пропустить от сборной Австрии, вот только как это сделать, когда она сокрушила немок (3:0).

– Я чувствовал, что подопечные готовы дать бой австрийкам, поэтому о каком-то разгроме не могло быть и речи. Прежде мы хорошо изучили игру соперниц и благодаря высокому прессингу не позволяли им комбинировать на подступах к нашей штрафной площадке. А надежная подстраховка нивелировала еще один козырь оппоненток – паси вразрез.

Более того, еще до того, как в середине первого тайма австрийки вышли вперед, наши девушки дважды промахнулись с выгодных позиций. Вновь был сбит прицел у наших нападающих Софии Коноваловой и Анастасии Мигаль. После перерыва Виктория Савкина сократила отставание в счете до минимума (1:2), и до финального свистка мы уже ни в чем не уступали визави.

– Могли ли ваши подопечные замахнуться на большее?

– Мы попали в сильную группу, но была возможность убедиться, что с каждым туром девушки добавляют. После завершения соревнований мы с моими помощниками сошлись на том, что если бы в нашей группе был еще один участник, то у него мы обязательно выиграли бы, потому что уже набрали ход. Но есть то, что имеем. Главное, что у этой сборной еще есть нереализованные резервы.

– Кого-то из подопечных хочется выделить?

– Вратаря Светлану Сахно. К ней никаких претензий. Молодец!

– Что дальше?

– В начале декабря состоится жеребьевка второго раунда, и мы узнаем следующих соперниц в отборе Евро-2024.