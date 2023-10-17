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  4. Известный арбитр может возглавить Федерацию футбола Испании
Испания
17 октября 2023, 19:44 |
308
0

Известный арбитр может возглавить Федерацию футбола Испании

Антонио Матеу Лаос – главный претендент на должность

17 октября 2023, 19:44 |
308
0
Известный арбитр может возглавить Федерацию футбола Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Матеу Лаос

Известный в недавнем прошлом испанский арбитр Антонио Матеу Лаос является главным претендентом на пост нового президента Федерации футбола Испании. Об этом сообщает авторитетное издание Marca.

Сейчас должность остается вакантной после того, как ее был вынужден покинуть Хосе Луис Рубиалес. Ему не простили скандального поцелуя футболистки сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победного финала женского чемпионата мира.

Антонио Матеу Лаос свою карьеру арбитра завершил лишь в мае текущего года. Сейчас ему 46 лет.

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Антонио Матеу Лаос Федерация футбола Испании Луис Рубиалес
Источник Marca
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