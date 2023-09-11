Ответил за поцелуй. Рубиалес решил уйти в отставку
У испанской федерации будет новый глава
Президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес объявил о том, что подал заявление об отставке после скандала с поцелуем футболистки женской сборной Дженнифер Эрмосо по итогам женского чемпионата мира, который испанки выиграли.
Во время церемонии Рубиалес поцеловал Эрмосо, хотя девушка не давала на это разрешение.
«Я не могу больше продолжать работу. Учитывая дисквалификацию от ФИФА и расследование против меня, очевидно, что я не могу оставаться», – сказал Рубиалес.
Кроме того, функционер покидает должность вице-президента исполнительного комитета УЕФА.
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