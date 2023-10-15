15 октября на «Национальный стадион» (Варшава) пройдет матч 8-го тура отбора на Евро-2024, в котором сборная Польши встретится со сборной Молдовы. Старт поединка намечен на 21:45 по киевскому времени.

Польша

Команда при Чеславе Михневиче смогла показать неплохие результаты. В итоге Левандовски и компания смогли на чемпионате мира выйти из группы. Но то ли то, что в Катаре было взято только 4 очка (нулевая ничья с Мексикой при победе над Саудовской Аравией), то ли поражения Аргентине в группе (0:2) и Франции (1:3), но, в любом случае, решили после чемпионата мира провернуть новую тренерскую рокировку. В 2023-й год кадра вошла под руководством Фернанду Сантуша. Но португалец откровенно провалился, успев проиграть не только Чехии, но и Молдове с Албанией. Это и стало быстрым приговором для специалиста - в прошлом туре дебютировал Пробеж. И сделал это успешно: Фареры под его руководством обыграли с гроссмейстерской разницей, 2:0.

Молдова

Сборная закономерно рассматривается как аутсайдер. Это на клубном уровне Шериф что-то из себя представлял, а на национальном уровне зачастую все заканчивается последним местом. Достаточно сказать, что в прошлом цикле была только 1 ничья - все остальное проиграли. Но в этом году подопечные Сергея Клещенко стабильно приятно удивляют. Они взяли ничьи не только с Фарерами, но и с Чехией, а также Австрией (в товарищеском поединке), более того, выиграли у Польши и на Фарерских островах - так можно и на 2-е место замахнуться. На этот раз окно начали с контрольного поединка против Швеции. Та оказалась слишком сильной и выиграла даже в таком формате без шансов для соперника, 3:1.

Статистика личных встреч

До сенсационных летних 3:2 молдоване только однажды в 4-х поединках брали ничью с поляками, проиграв все остальные матчи.

Прогноз

Букмекерские конторы не видят шансов для гостей, которые приезжают к не более слабому противнику, чем шведы. А поляки сыграют с не более сильным оппонентом, чем фарерцы. Ставим на то, что тут хозяева выиграют при форе -1,5 гола (коэффициент - 1,67).