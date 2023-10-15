Польша не обыграла Молдову. У команды проблемы с выходом на Евро-2024

Сборная Польши в своем предпоследнем матче отбора Евро-2024 не сумела обыграть Молдову – встреча завершилась со счетом 1:1. И это проблема для национальной команды.

Польша набирает 10 очков и остается на 3-м месте. Впереди Албания (13 очков) и Чехия (11), но у них еще два матча до конца, тогда как полякам осталось сыграть только с Чехией в ноябре.

Что касается Молдовы, то в составе команды весь матч провел защитник Карпат Владислав Бабогло.

Отбор Евро-2024. Группа E

Польша - Молдова 1:1

Голы: Свидерски, 53 - Николеску, 26

1. Албания - 13 очков (6 матчей)

2. Чехия - 11 (6)

3. Польша - 10 (7)

4. Молдова - 9 (6)

5. Фареры - 1 (7)