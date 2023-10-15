Польша не обыграла Молдову. У команды проблемы с выходом на Евро-2024
У команды Роберта Левандовски возникли трудности
Сборная Польши в своем предпоследнем матче отбора Евро-2024 не сумела обыграть Молдову – встреча завершилась со счетом 1:1. И это проблема для национальной команды.
Польша набирает 10 очков и остается на 3-м месте. Впереди Албания (13 очков) и Чехия (11), но у них еще два матча до конца, тогда как полякам осталось сыграть только с Чехией в ноябре.
Что касается Молдовы, то в составе команды весь матч провел защитник Карпат Владислав Бабогло.
Отбор Евро-2024. Группа E
Польша - Молдова 1:1
Голы: Свидерски, 53 - Николеску, 26
1. Албания - 13 очков (6 матчей)
2. Чехия - 11 (6)
3. Польша - 10 (7)
4. Молдова - 9 (6)
5. Фареры - 1 (7)
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