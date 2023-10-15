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Евро
Польша
15.10.2023 21:45 – FT 1 : 1
Молдова
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Чемпионат Европы
15 октября 2023, 23:43 |
1485
8

Польша не обыграла Молдову. У команды проблемы с выходом на Евро-2024

У команды Роберта Левандовски возникли трудности

15 октября 2023, 23:43 |
1485
8
Польша не обыграла Молдову. У команды проблемы с выходом на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Польши в своем предпоследнем матче отбора Евро-2024 не сумела обыграть Молдову – встреча завершилась со счетом 1:1. И это проблема для национальной команды.

Польша набирает 10 очков и остается на 3-м месте. Впереди Албания (13 очков) и Чехия (11), но у них еще два матча до конца, тогда как полякам осталось сыграть только с Чехией в ноябре.

Что касается Молдовы, то в составе команды весь матч провел защитник Карпат Владислав Бабогло.

Отбор Евро-2024. Группа E

Польша - Молдова 1:1
Голы: Свидерски, 53 - Николеску, 26

1. Албания - 13 очков (6 матчей)
2. Чехия - 11 (6)
3. Польша - 10 (7)
4. Молдова - 9 (6)
5. Фареры - 1 (7)

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Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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introvert
Ще коли побачив результати жеребкування, подумав: за що полякам таке везіння? Поляки, мабуть, подумали так само, і залишили на європейських полях весь свій запас шапок) Не вийти з подібної групи ще потрібно примудритися. 
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+5
Gargantua
наша македония такую группу могла бы запросто выиграть
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+4
Crimea
Тільки перемога над Чехією і сподівання тільки на нічию в останньому матчі між Чехією та Молдовою...завдання максимально важке і наврядчи хтось поставить на це навіть 5 копійок
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+1
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Gargantua
ну и группа
никто не хочет побеждать
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+1
Александр Шевченко
Через лигу наций будут проходить, как мы. Или не будут. Что там по раскладам? Мы хоть сможем через Лигу наций пройти?
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+1
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Viktor Shuper
поляки дно, гра жахлива, зміна тренера ніяк не струсонула збірну
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0
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